BBB 23: Bruna Griphao diz que foi ameaçada ao revelar que é bissexual

Bruna Griphao falou sobre sexualidade em uma conversa com Gabriel Santana no BBB 23 e se definiu: 'Bissexual heteroafetiva'

A atriz Bruna Griphao teve uma conversa sobre sexualidade com o ator Gabriel Santana durante o confinamento do BBB 23, da Globo. Nesta quarta-feira, 18, os dois contaram que são bissexuais, mas têm suas preferências na vida íntima. Assim, ela contou que se define como bissexual heteroafetiva.

“Me atraio tanto quanto, mas são fases na vida. Relacionamento fechado eu só tive com homens. Bissexual heteroafetiva”, disse ela ao revelar sua vida íntima.

Então, Griphao ainda contou que já foi ameaçada para assumir que é bissexual publicamente. “Contei pro meu pai porque na época eu comecei a receber um monte de ameaças. Foi horrível. Falei: 'pô, pai, não sou isso nem isso, só estou vivendo isso agora'. Fiquei com muita vergonha de contar. Parecia que eu estava contando uma coisa muito promíscua, mas não era”, declarou ela.

Em outro momento, Bruna Griphao falou sobre os carinhos com Gabriel na piscina do BBB 23. Ela garantiu que eles são apenas amigos e não quer ficar com ele no reality show. "É amizade, real! Não vou dar beijo em ninguém, não", disse ela, que justificou: "Eu gosto dele... Aqui, não (...) Gosto dele como amigo só, real".

Bruna Griphao exibe o corpo sarado no BBB 23

A atriz Bruna Griphao tomou banho dentro da casa mais vigiada do Brasil e seu abdômen tanquinho roubou a cena. A estrela apareceu de biquíni na hora da higiene e deixou à mostra sua barriga trincada.

A equipe de Bruna, inclusive, aproveitou para publicar alguns registros do momento no Twitter, levando a torcida à loucura. Nos cliques, Griphao surgiu com um biquíni rosa e preto e a barriga sarada em dia: “Olhem a barriguinha da gata! Como pode ser tão gata!”, a assessoria escreveu na legenda.