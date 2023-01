Gabriel Tavares, da Casa de Vidro, detalha como conheceu Anitta: "Pernas tremiam"

Gabriel Tavares contou que o dia "mais legal" de sua vida foi ao lado de Anitta

Gabriel Tavares (25), participante da Casa de Vidro do BBB 23 contou como conheceu Anitta (29), com quem já teve um affair.

O administrador detalhou nesta terça-feira, 10, que eles se encontraram pela primeira vez em janeiro de 2022, pouco depois dele fazer um vídeo onde afirma que ficaria com ela "antes de morrer".

"A gente conversou em dezembro e falou: 'A gente se encontra o dia que der'. A gente trocou umas ideias. Depois de um mês, ela foi em Floripa [Florianópolis (SC)] e me deu um 'salve'. Nessa hora, tremiam as pernas. Estava tremendo até encontrá-la. Depois, ela me tratou super bem", relembrou.

Ele também contou que passou por uma situação inusitada com a artista, quando ela urinou no braço de um amigo dele.

"Ela mijou no braço de um parceiro meu. Ele falou: 'Essa árvore tem espinho? Está ardendo meu braço'. Tinha enconstado uma taturana. Sabe aqueles bichos 'peludos'? Ele falou: 'Alguém tem que fazer xixi no meu braço, tem que ser xixi de celebridade'. Fomos eu, o segurança, eu e ela. O segurança fez uma proteção, eu fiquei de costas só ouvindo o barulhinho do xixi, e meu amigo dando risada. Esse foi o dia mais legal da minha vida", afirmou.

BBB 23: Gabriel, da Casa de Vidro, é primo de ator da Globo

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, o modelo Gabriel Tavares tem um primo famoso! Nesta terça-feira, 10, com a revelação da ida dele para a Casa de Vidro, o parentesco veio à tona. Ele é primo do ator Gabriel Godoy, que está no elenco da novela Mar do Sertão, da Globo.

O ator não sabia que o primo ia para a Casa de Vidro e ficou surpreso ao ver a foto dele no local. “De repente você vê seu primo no BBB”, disse nos stories do Instagram.