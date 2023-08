O que é intolerância religiosa? Mãe de Larissa Manoela virou alvo de críticas

Mãe de Larissa Manoela tem sido detonada por postura preconceituosa com André Luiz Frambach e sua família

O caso envolvendo Larissa Manoela (22) e o rompimento com seus pais, Silvana e Gilberto, acaba de ganhar um novo capítulo. Desta vez, a mãe da atriz tem sido acusada de intolerância religiosa após ser divulgado uma mensagem a qual ela aparece sendo preconceituosa.

Em publicação realizada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash, foi exposto um novo conteúdo a respeito da forma como Silvana lidava com Larissa. Na ocasião, a empresária aparece revoltada após receber uma mensagem de Natal da filha. Em resposta, ela xinga a atriz e ataca André Luiz Frambach e sua família.

"Vai à merda, vai? Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também", dispara Silvana, que logo em seguida revela o motivo de não aceitar o relacionamento da filha com o ator.

"Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu ela, terminando a mensagens aos risos.

Nas redes sociais, Silvana tem sido criticada por sua postura, a qual muitas pessoas apontam intolerância religiosa. "Preconceito religioso acrescentado com sucesso à lista de erros dessa mulher", disparou uma. "Alguém diz para essa senhora que intolerância religiosa é crime e que a máscara do sepulcro caiado que ela é, caiu?!?", disse outro.

O QUE É INTOLERÂNCIA RELIGIOSA?

A expressão "intolerância religiosa" é utilizada para descrever um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas às crenças, rituais e práticas religiosas de uma determinada pessoa ou grupo. Ela também diz respeito a ataques de indivíduos que apresentam falta de vontade em reconhecer e respeitar a religião de terceiros.

Dentre as atitudes que envolvem a intolerância religiosa está a perseguição, prisão ilegal, espancamento, tortura, bulying e incitação ao ódio.

Aqui no Brasil, a intolerância religiosa é considerada. Conforme o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, configura crime de injúria qualificada utilizar termos pejorativos para ofender qualquer pessoa em razão de sua religião. Atitudes do tipo podem levar a uma pena de reclusão de dois a quatro anos e multa.