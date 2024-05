Bárbara Evans esclarece confusão com a madrasta, Cacá Werneck: ‘Tinha um problema’

Filha da apresentadora Monique Evans, Bárbara Evans esclarece mal-entendido com a madrasta, Cacá Werneck, após casamento

No último domingo, 19, Bárbara Evans usou as redes sociais para esclarecer um mal-entendido com sua madrasta, Cacá Werneck. Após o casamento da DJ com sua mãe, a modelo e apresentadora Monique Evans, a influenciadora digital revelou o motivo de não marcar a madrasta em suas fotos da cerimônia depois de receber questionamentos de seus seguidores.

Através dos stories do Instagram, Bárbara trouxe à tona o assunto ao revelar que ‘tinha um problema’ com sua madrasta. A modelo explicou que inicialmente não conseguia marcá-la em suas fotos. No entanto, após o casamento, a influenciadora conseguiu resolver o mal-entendido e dissipar os rumores de uma desavença entre elas.

Enquanto jantava ao lado de sua mãe e da madrasta, Bárbara detalhou a situação inusitada, que levantou especulações: "Gente, para quem não sabe, que fala da Cacá e fala de boca cheia, a gente tinha um problema... que a gente não conseguia se marcar no Instagram. Porém Clarice resolveu, então agora Cacá está marcado no meu Instagram”, ela explicou.

Na sequência, a mãe de Ayla, de um aninho, e dos gêmeos, Álvaro e Antônio, de seis meses, frutos do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro, fez questão de evidenciar que tem uma ótima relação com a madrasta: ”Não tenho nada. Larguem a mão de ser loucos”, ela completou mostrando Cacá na mesa de jantar.

Bárbara Evans esclarece confusão com a madrasta, Cacá Werneck - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Monique Evans teve dois filhos. A mais conhecida é Bárbara Evans, que é influenciadora digital. Porém, ela também teve um filho homem, que é o Armando Aguinaga. Inclusive, ele não conseguiu comparecer ao casamento da mãe nesta semana por causa de um compromisso na Espanha, onde vive.

Armando vive em Barcelona, na Espanha, desde 2020 e é discreto com sua vida pessoal. Ele tem uma ótima relação com a mãe e cresceu perto dela. O rapaz é casado com Lucia D’Ávila e tem uma filha, Valentina. Ele é palestrante e abriu uma academia no exterior. Armando é fruto do antigo casamento de Monique com o modelo Pedro de Aguinaga.

Monique Evans detalha noite de núpcias:

Após oficializar sua união em um casamento luxuoso, Monique Evans celebrou a noite de núpcias com sua esposa, Cacá Werneck, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro. No último domingo, 19, a modelo e apresentadora detalhou sua primeira noite como casada e aproveitou para revelar mais detalhes sobre sua lua de mel.

Nos stories do Instagram, a mãe de Bárbara Evans apareceu descabelada na varanda do hotel luxuoso e contou o motivo: “Esse é o cabelo de uma noiva que passou uma noite de núpcias!", ela brincou. Vale mencionar que mais cedo, a apresentadora surgiu tomando café da manhã com a esposa, com direito a champagne e vista para o mar.