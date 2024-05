Filho de Adriana Esteves e Marco Ricca impressiona ao mostrar vídeo atuando

Filho mais velho da atriz Adriana Esteves, Felipe Ricca fará sua estreia na TV em 'Pedaço de Mim', nova novela da Netflix

Felipe Ricca, filho dos atores Adriana Esteves e Marco Ricca, usou as redes sociais para dividir com o público o trecho de sua atuação durante uma aula de interpretação. Assim como os pais, o jovem, de 24 anos, decidiu seguir carreira nas telinhas e está investindo na área artística.

No vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, o herdeiro de Adriana Esteves aparece em uma cena de comédia ao lado da atriz Yasmin Gomlevsky. Impressionados com o talento do rapaz, diversos amigos deixaram comentários especiais na postagem.

"Torço sempre por o seu sucesso Riccão, cada vez mais você está aprimorado", escreveu um seguidor de Felipe. "Voa irmão!", disse outro. O ator Nicolas Prattes, amigo do jovem, deixou um comentário com diversos emojis de coração vermelho.

Além de cantor, o filho dos famosos também está se formando em Artes Cênicas pela Cal (Casa das Artes de Laranjeiras). Ele, inclusive, fará sua estreia na TV em 'Pedaço de mim', novela da Netflix. O novo projeto da plataforma de streaming, previsto para estrear em julho deste ano, terá Juliana Paes como protagonista.

Além de Felipe Ricca, Adriana Esteves também é mãe de Vicente Brichta, fruto de seu atual casamento com o ator Vladimir Brichta. Discreta em relação a sua vida pessoal, a atriz não possui redes sociais e faz raras aparições nos perfis dos filhos e do marido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RICCA (@felipericca)

Adriana Esteves retorna à TV em nova novela das nove

Em breve, o público poderá rever a atriz Adriana Esteves nas telinhas diariamente! A artista, que está longe das novelas desde sua participação em 'Amor de Mãe' (2019), voltará a atuar na próxima trama das nove, 'Mania de Você', da TV Globo. O folhetim, escrito por João Emanuel Carneiro, entrará no lugar do remake de 'Renascer'.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, Adriana está confirmada no elenco da novela. Nos últimos anos, a atriz se dedicou exclusivamente às séries em plataformas de streaming. O mais recente trabalho da eterna Carminha de 'Avenida Brasil' (2012) foi em 'Os Outros', série exclusiva Globoplay, produzida em 2023.

Além de Adriana Esteves, 'Mania de Você' terá outros grandes nomes no elenco como Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Gabz, Chay Suede, Murilo Benício e Mariana Ximenes.