Larissa Manoela desabafa ao ser vítima de fake news: ‘Tirar do contexto’

Larissa Manoela desaprova repercussão de assunto polêmico e desabafa: ‘Portanto, sobre certos assuntos eu não falo’

A atriz Larissa Manoela desabafou ao ser vítima de fake news nas redes sociais. Ela concedeu uma entrevista nos últimos dias e um trecho foi tirado do contexto. A estrela negou que tenha falado algo relacionado com seus pais - eles perderam o contato após atrito familiar há alguns meses.

Por meio do X, antigo Twitter, ela repudiou a repercussão de algo em um contexto que não disse. "Tão triste ver a falta de profissionalismo de alguns jornalistas do meio. Não vejo problema em dar entrevistas e responder as perguntas que me são questionadas, mas tirar do contexto é algo que não tolero", disse ela.

E completou: "Não é a primeira, nem a última vez que isso vai acontecer. Portanto, sobre certos assuntos eu não falo! O que eu tinha para falar sobre questões passadas já foram faladas. Até porque o meu foco agora é o musical. Tudo que tenho falado e falei é sobre ele e minha experiência. Nada além disso!".

Tão triste ver a falta de profissionalismo de alguns jornalistas do meio. Não vejo problema em dar entrevistas e responder as perguntas que me são questionadas, mas tirar do contexto é algo que não tolero. Não é a primeira, nem a última vez que isso vai acontecer. Portanto sobre… — Larissa Manoela 🦋 (@larimanoela) April 23, 2024

Qual foi a declaração de Larissa Manoela?

Em uma entrevista recente ao Conexão Entrevista, ela foi questionada sobre a atual fase de sua vida e disse: "Olha, a paz é o principal, a gente está falando sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre recomeço. A história de 'A Noviça' [Rebelde] fala sobre isso, que a gente tem um novo caminho, que a gente tem que ter força, confiança, seguir em frente".

"E é isso, eu acho que o mais importante é seguir pelo caminho do amor, e querer sempre prosperar, ser sempre melhor que nós mesmos e nos desafiar e poder fazer o que a gente gosta", finalizou.