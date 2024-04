Larissa Manoela fala sobre possível reconciliação com os pais após rompimento

Larissa Manoela abriu o coração e comentou a respeito de uma possível reconciliação com os pais; atriz está afastada da família há 8 meses

A atriz Larissa Manoela abriu o coração e comentou sobre o rompimento com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. A artista cortou laços profissionais e decidiu se afastar em 2023, após a exposição da vida financeira da família vir à tona.

Sem contato com os pais há cerca de oito meses, a ex-Carrossel falou brevemente sobre a possibilidade de uma reconciliação entre eles. Em conversa com Marcos Bulque, do site Conexão Entrevista, Larissa fez uma ligação do assunto com a peça teatral que está atuando e ressaltou que a paz entre todos é o mais importante.

"Olha, a paz é o principal, a gente está falando sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre recomeço. A história de A Noviça [Rebelde] fala sobre isso, que a gente tem um novo caminho, que a gente tem que ter força, confiança, seguir em frente. Eu acho que o mais importante é seguir pelo caminho do amor, e querer sempre prosperar, ser sempre melhor que nós mesmos e nos desafiar e poder fazer o que a gente gosta", declarou ela, sem mais detalhes.

Vale lembrar que Larissa Manoela se casou há quatro meses com o ator André Luiz Frambach em uma cerimônia intimista, sem a presença de familiares e amigos. A relação entre os famosos, inclusive, teria sido um dos motivos para o rompimento da jovem com os pais acontecer.

Em outubro de 2023, durante uma entrevista para a revista Glamour, Larissa afirmou que não conversava com Silvana e Gilberto. "Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande", disse ela, na época.

Além disso, a artista garantiu que possui o apoio de seus amigos. "Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou", refletiu, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela abre o jogo sobre ser mãe

A atriz Larissa Manoela pode aumentar sua família em breve! Casada desde dezembro de 2023 com o também ator André Luiz Frambach, a famosa abriu o jogo sobre maternidade e ainda deu uma data para tentar começar a aumentar sua família com o marido.

Em entrevista ao Universa, do UOL, Larissa confessou que sonha em ser mãe. "Sempre tive o sonho de casar e de ser mãe. Sei que essa segunda parte ainda está longe de se tornar realidade", contou a artista, que disse estar em tratamento contra endometriose.

Segundo ela, o desejo ainda está distante, mas não deve demorar muito para ser colocado em prática. "Tenho muita vontade de ser mãe. Faço acompanhamento ginecológico por conta da endometriose e sei que ela não vai me impedir de engravidar, mas não quero adiar muito, por isso tenho que planejar os próximos anos. Não é um plano para agora, mas para daqui cerca de três anos. O tempo passa muito rápido, por isso preciso pensar, assim como mulheres que gerem seus negócios, a longo prazo", revelou Larissa.