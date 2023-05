Igor Jansen cresceu e está pronto para voar alto

Maduro, ele fala do fim do ciclo em Poliana Moça, no SBT, e dos atuais planos para a carreira

Há seis anos, o ator Igor Jansen (19) trocou o Ceará por São Paulo. Recentemente, viveu uma temporada no Rio de Janeiro. Após o fim da novela Poliana Moça, do SBT, o artista gravou na Cidade Maravilhosa o filme derivado do folhetim e o longa O Primeiro Natal do Mundo, do Prime Video. Entre uma diária de gravação e outra, o jovem aproveitava para se refrescar no mar e se dedicar ao lado musical, que é seu próximo foco. Em conversa com a CARAS no Luxivité International Property Group, no Vidigal, Rio, o talento mostrou que a criança cresceu e se tornou um homem maduro e cheio de objetivos. “Quero fazer as pessoas entenderem que também sou cantor”, avisa.

– Como foi essa fase no Rio?

– Foi uma experiência maravilhosa juntar o trabalho com lazer, o contato com a natureza. Sou uma pessoa que acredita muito em energia e isso me recarrega.

– Pensou em ficar?

– Sempre penso. Na verdade, essa é a meta, mas como tenho minha estabilidade em São Paulo, minha casa está lá, minha mãe, minha cachorrinha, tive que voltar. Mas se o trabalho chamar novamente...

– Os Estúdios Globo ficam no RJ e muitos atores que começaram no SBT já estão na emissora. Já foi sondado sobre isso?

– Já rolou uma sondagem, mas é aquilo de casar agendas, né? E como acabei de sair de uma novela de muito tempo, comecei com 13 anos e terminei com 18, ainda estou no ar com Poliana Moça e a tendência dessas emissoras maiores é descansar a imagem do ator. Então, focarei mais em filmes, na carreira musical e descansarei um pouco também. Quero viajar, curtir a vida, a família, pelo menos um tempinho. E quem sabe Globo não vem por aí!

– Como foi se despedir desse projeto tão especial, que te apresentou para o Brasil todo?

– Encerrar esse ciclo tão especial foi importante, tanto para mim, como pessoa e profissional, quanto para o meu público. Óbvio, a gente sempre vai se lembrar de um personagem marcante, mas acredito que, como a vida, tudo precisa ter um começo, meio e fim. O SBT foi a minha escola, onde comecei tudo, onde me apaixonei pela arte, onde tive certeza de que trabalharia com isso mesmo. Sou eternamente grato, mas foi importante o final desse ciclo para iniciar outros, para eu crescer e para abrir novos ares.

– Como é fazer essa transição de garoto para homem aos olhos do público?

– Não é como qualquer adolescência, é atípica, tem os prós e contras. É uma responsabilidade grande. Mas tanto eu quanto a galera precisamos entender que sou uma pessoa normal, que vou querer sair, curtir, encontrar a família, amigos, aproveitar os detalhes mais simples da vida. Tenho muita responsabilidade com meus fãs, então certas coisas eu tinha que pensar duas vezes antes de postar, antes de agir, caso alguém me filmasse, porque eu ia ser uma influência muito grande para eles. Essa responsabilidade te blinda de fazer algumas coisas ou até cria coisas na sua cabeça que, no fim, você vê que nem eram tão grandes assim.

– Se priva de fazer algo pensando que pode ser filmado?

– Não. É só uma responsabilidade que você tem a partir do momento que escolhe ser público. A gente quer sair pra festa, quer beijar na boca, quer curtir com os amigos, quer fazer tudo que uma pessoa faz. As redes sociais nos deu esse privilégio de mostrar que famoso é igual a todo mundo. Óbvio que vai ter gente filmando, mas é só tomar cuidado para, claro, não cometer nenhum crime, não fazer nada fora da casinha, mas tocar a vida. Eu já fui muito paranoico nesse sentido, mas hoje entendo que é supernormal. Se gravar, gravou. Se não gravar, não gravou. E tem que viver a vida mesmo, não se privar por causa disso.

– Você ainda é muito jovem. Como lida com as expectativas que jogam em cima de você?

– Já lidei com um peso muito maior, mas na medida em que vamos crescendo, passamos a entender que muita gente vai criar expectativa em cima de você, mas a única expectativa que realmente vale é a sua, a de você se desafiar, você entender seus limites, entender aonde quer chegar.

– Já se vê como adulto ou ainda se vê como um garoto?

– Eu me vejo como um adulto em formação. Acredito que todo mundo sempre tem algo para aprender e eu nunca quero me achar o espertão que sabe de tudo. Sempre fecho a boca e escuto bastante. Eu comecei a ter responsabilidade, compromisso, muito cedo, então isso me amadureceu mais rapidamente.

– Ficaria com fã?

– O que difere um fã de uma pessoa normal? Não tem diferença. Então, por que não? Estou solteiro. Compromisso só com meus pais, tendo que avisar, e com o meu trabalho.

– E pretende seguir assim?

– Não gosto de dizer que pretendo, porque a gente nunca sabe quando o coração vai bater mais forte. Estou deixando a vida me levar, estou aproveitando, curtindo com os meus amigos e quando tiver que ser, será.

– Agora você vai focar no seu lado cantor. O que vem por aí?

– Muita música! Assinei um contrato com a Sony Music e a meta é entrar com tudo na música, fazer as pessoas entenderem que também sou cantor. Eu estou compondo, fazendo camping com outros compositores, já tenho algumas músicas para serem lançadas. Estamos visando a um EP.

FOTOS: CADU PILOTTO. PRODUÇÃO: CARLOS HENRIQUE DUARTE. AGRADECIMENTOS: LUXIVITÉ INTERNATIONAL PROPERTY GROUP, BAZAAR 2212, MARIETA DANTAS JOIAS E ÂNIMA BRASIL