Consagrada no humor, Cacau Protásio rebate preconceito e racismo na arte

Em entrevista à Revista CARAS, Cacau Protásio reflete sobre versatilidade artística, desafios da profissão e adversidades na vida pessoal

Não tem como citar a comédia brasileira sem lembrar de Cacau Protásio (48). Dona de riso fácil e carisma inconfundível, a atriz é capaz de trazer leveza a qualquer situação. “Eu amo fazer comédia, amo levar alegria para as pessoas”, afirma ela. Com um talento único para arrancar gargalhadas e conquistar o público, ela se destaca não apenas por sua habilidade no humor, mas também pela versatilidade artística e pela determinação em enfrentar os desafios da profissão.

“Estou trabalhando sem parar desde os anos 2000. Sigo em movimento, aprendendo, me aprimorando, fazendo novas descobertas. Tive a oportunidade de experimentar quase tudo que a arte cênica pode me oferecer”, avalia Cacau, que acaba de estrear o longa Os Farofeiros 2, nos cinemas. “Aprendi a não reclamar, mas sim a agarrar as oportunidades e entregar o meu melhor”, garante a atriz, orgulhosa de sua trajetória.

No entanto, por trás da persona engraçada e carismática, Cacau também enfrenta obstáculos que vão muito além de preparar suas piadas. Como uma atriz gorda e negra, ela chega aos 24 anos de carreira e lida diariamente com os desafios do racismo e da falta de representatividade no entretenimento. “Eu percebo que a maioria das pessoas que faz comédia sofre com esta questão de não ser chamada para fazer um personagem que não seja cômico. Eu fiz faculdade, inúmeros cursos e estou aqui preparada para interpretar qualquer papel”, pontua.

Inclusive, no ano passado, a artista esteve em Mussum, o Filmis. No longa metragem, ela deu vida à mãe do personagem-título, um papel dramático e forte. “Confesso que, após este trabalho, uma luz se acendeu por aqui. Sinto falta de mostrar o quão versátil sou”, entrega. “Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar em nosso trabalho e de tirar a gente da caixa. Às vezes, um diretor diz: ‘Ela não combina com este papel. O tipo dela não é para isso. Não, ela não vende isso’. É algo muito delicado, porque as pessoas sempre vão me ver fazendo o mesmo estilo de personagem”, completa a atriz.

Determinada a quebrar barreiras e provar que talento não tem cor ou forma, Cacau desafia os padrões e se posiciona como uma voz poderosa na luta contra a gordofobia, inspirando milhares de pessoas a amarem seus corpos do jeito que são. “A mulher preta tem espaço limitado e não é de hoje. Agora, a mulher preta e gorda que está fora dos padrões de beleza impostos pela sociedade, tem seu espaço ainda mais limitado”, afirma. “Quantas de nós estão sendo enaltecidas por sua beleza, história, carreira ou talento? Quantas de nós são convidadas para estrelar uma campanha publicitária? A gente pode contar nos dedos e ainda vão sobrar dedos, infelizmente”, lamenta a artista.

Com otimismo e perseverança, Cacau também encara as adversidades na vida pessoal, entre elas, a menopausa. “Considero um processo exaustivo”, entrega. Casada há 12 anos com o fotógrafo Janderson Pires — o mesmo responsável pelo ensaio que estampa as páginas desta publicação —, já faz um tempo que ela vem se preparando para encarar um novo papel em sua vida: a maternidade. Embora tenha tentado de forma natural e também por fertilização, a atriz não pode gerar um bebê e, agora, aguarda por seu filho na fila de adoção. “Não existem mágoas por não ter realizado este sonho, eu apenas aceito a decisão de Deus. Estou pronta para ser mãe e cheia de amor para dar”, garante Cacau, que divide o lar com os fofos Sambinha e Salsinha, os seus “filhos de quatro patas”.

Para os próximos meses, muitos trabalhos virão. “Recebi convite para fazer seis longas este ano. Como eu vou fazer? Só Deus sabe”, entrega a atriz, aos risos. Além da 12ª temporada do consagrado seriado humorístico Vai Que Cola, do Multishow, Cacau estará em A Sogra Perfeita 2 e em O Porteiro 2, além de uma peça com Isabel Marques (43). “Estou muito feliz e realizada, só posso agradecer muito a Deus”, afirma ela.

