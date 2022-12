Aos 18 anos, Igor Jansen fala sobre a maioridade e revela perrengues que já passou no SBT

O ator Igor Jansen abriu sua intimidade no PodCaras e revelou o que mudou com a maioridade

O protagonista de ‘Poliana Moça’Igor Jansen, abriu o jogo no PodCARAS e falou sobre as mudanças que ocorreram em sua vida desde que completou 18 anos, em abril deste ano, e ainda revelou quais os seus planos para essa nova fase.

No bate-papo descontraído, a estrela teen do SBT contou o que mudou em sua carreira na emissora com a chegada da maioridade. “Na verdade, eu tive essa transição, inclusive, dentro do SBT, então algumas pessoas que eu não encontrava diariamente até tomavam um susto, tanto é que a piada que eu já ouvi 50 vezes era da galera passando na praça de alimentação: ‘Nossa, ele já tá comprando o próprio lanche’... Eu falei: ‘Gente, mas eu já estou comprando o próprio lanche já há um ano e meio antes, você tá zoando’. Então, eu fui crescendo com o pessoal, o pessoal quando me recebeu era um dos primeiros trabalhos grandes, eu era muito criança, o tratamento, a recepção é totalmente diferente, então quando você começa a trabalhar com adulto”, falou.

Na sequência, Igor revelou um fato interessante que acontece no SBT, quando os atores completam a maioridade. "Quando eu fiz 18, no SBT já tira o voucher de lanche, já tira, não tem mais…O acompanhamento do pai também, meu pai não precisa mais ir… Às questões burocráticas, não eram mais só com meu pai, tinha comigo também, reunião, quem chamava agora era eu”, contou.

“Essa independência é boa, mas em algumas coisas é chato, tem que ir no banco para ver questões de conta, tirar cartão de crédito [...] A responsabilidade aumenta um pouco mais, só que como a gente já vinha trabalhando desde muito cedo, então a gente foi se consolidando e aprendendo a trabalhar junto, não só uma vida pessoal como uma vida profissional também… E com 18 anos, eu acho que foi mais uma consequência, não muda muito, mas com 18 anos, você fica um pouco mais livre”, afirmou.

LUISA BRESSER REVELA MOTIVO DA EMANCIPAÇÃO AOS 17 ANOS

Já a atriz Luisa Bresser contou que foi emancipada por seus pais aos 17 anos, por conta de sua carreira profissional. “A minha emancipação é basicamente para certos projetos que estão vindo por aí que eu preciso ter uma responsabilidade como adulta, entendeu?”.

No entanto, a protagonista de ‘Poliana Moça’ revelou estar ansiosa para completar os 18 anos, para obter novas oportunidades de trabalho. “Quando você vai fazer teatro musical, normalmente quando você é menor de idade, você tem que fazer cerca de três ou dois elencos infantis, quando é menor de idade. Então, certo papel que você vai pegar, são três pessoas fazendo o mesmo papel. Só que quando você é uma emancipada, você não precisa disso”, afirmou.

VEJA A ENTREVISTA DE IGOR JANSEN E LUIZA BRESSER NO PODCARAS: