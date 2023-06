Após BBB, Patrícia Ramos revela novo projeto como apresentadora: 'Animada'

Durante o especial CARAS Inverno, Patrícia Ramos contou que apresentará um talk show, que será veiculado em suas redes sociais

Patrícia Ramos (23) foi uma das apresentadoras do BBB 23 e viu seu nome repercutir na web durante o período de reality show. A influenciadora gostou tanto de apresentar um programa, que durante o especial CARAS Inverno, revelou que terá o seu próprio talk show em breve e que será veiculado em suas redes sociais. "Animada", disparou.

"Eu estou com um projeto de um talk show, ele será veiculado nas minhas redes sociais, principalmente no YouTube, onde vou receber convidados maravilhosos. E eu terei meu programa dentro do YouTube, e quem sabe futuramente na televisão", afirmou ela. P atrícia Ramos ainda contou que não gravou nada do programa ainda, mas que o cenário está quase pronto.

A apresentadora do BBB 23 ainda falou sobre os prós e contras do programa."Tinha a parte boa e a ruim. Teve uma vez que eu estava malhando na academia - era dia de eliminação - e veio uma menina falar: 'Não gostei da sua entrevista com fulano, você foi péssima. Você deveria ter sido um pouco mais profissional, você foi antiética. Na sexta-feira, quando você receber ele de novo, seja mais carinhosa, porque ele fez isso e isso, mas você deveria ter sido mais profissional'. Na minha cara, no meio da academia, a mulher me dando uma lição de moral absurda", declarou sobre a entrevista que realizou com Gabriel Fop (24).

Após quatro meses como apresentadora no BBB 23, ela afirmou que foi desafiador. "O grande desafio é você lidar, primeiro, com a carga horária, porque é bem pesado. Fora do BBB, eu faço o horário do meu trabalho, é flexível e tranquilo. No BBB, não. Eu chegava no Projac às seis da tarde e voltava para casa três da manhã. Meu grande desafio foi me adaptar aos horários, além de lidar com as torcidas, porque é difícil", contou Patrícia Ramos.