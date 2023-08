Larissa Manoela ou a mãe? Veja quais famosos estão do lado de quem na rixa familiar

Famosos opinaram sobre rixa entre Larissa Manoela e sua mãe, Silvana Taques

Larissa Manoela (22) tem dado o que falar na web com a rixa entre seus pais. Tanto a atriz como sua mãe, Silvana Taques, chamaram a atenção da web em entrevistas recentes e foram notadas por diversas celebridades, que opinaram sobre o assunto. Veja quais famosos estão do lado de quem na rixa familiar.

Carol Castro (39) se posicionou a favor de Larissa Manoela nas redes sociais e condenou os pais da atriz: "Nojo desses pais. Cadeia neles! Parem de romantizar uma relação tóxica familiar... Isso é um absurdo! Que situação, meu Deus! Ninguém merece passar por isso, ninguém. Muito amor para a Larissa".

Jojo Todynho (26) é outra artista que foi contra a mãe da atriz na web e ainda justificou o posicionamento com uma experiência pessoal: "A mãe da Larissa Manoela está boa para dar a mão para a minha mãe, porque ela dizia que nunca me pediu nada, mas graças a deus eu guardo bonitinho aqui, os comprovantes, tudo direitinho, eu prefiro pagar meu preço com deus e quero distância".

Sem conter a indignação, Carlinhos Maia (32) também detonou Silvana Taques em um de seus posts: "Eu vendo essa história toda dessa mãe dela com cara de doida. Por que não devolve o dinheiro da menina? Pelo amor de Deus. Por que não acaba com isso? Como é que pode? Está na cara que ali existe uma toxicidade absurda em cima da menina".

Quem também ficou do lado de Larissa Manoela foi Felipe Neto (35), que declarou no Twitter: "Seu eu falar tudo o que penso desses pais, eu vou preso. Então vou ficar quietinho para Jesus me amar. Eu só vou jogar uma informação aqui. Muito estranho o patrimônio inteiro da Larissa ser 'apenas' 18 milhões".

LADO DA MÃE

Além dos famosos que se posicionaram contra a mãe e o pai de Larissa Manoela, outras celebridades declaram apoio aos parentes da atriz, como Sônia Abrão (60), que criticou a jovem durante o programa A Tarde É Sua: "Escolher o caminho de guerra contra os pais, colocar a cabeça deles em uma bandeja e dizer 'esses são meus pais (aproveitadores)', mas eu os amo. Me poupe, Larissa".

Patrícia Poeta (46) é outra apresentadora que se posicionou a favor da família de Larissa Manoela, como comentou no Encontro: "O suporte do pai e da mãe é tão importante. Que isso acabe prevalecendo e seja mais importante, porque, de fato, é mais importante".

Ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa (23) também defendeu a mãe e o pai da atriz nas redes sociais: "Por mais que eles tenham errado, por mais que possa ser difícil e que quando envolva dinheiro seja complicado, eles fizeram tentando acertar, querendo o nosso bem. Nunca iam querer prejudicar a gente".