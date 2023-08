Ratinho defende Chris Flores e fala de Larissa Manoela: ''Aquela lá''

Após críticas a Chris Flores, Ratinho defende colega e chama Larissa Manoela de 'aquela lá'

A apresentadora Chris Flores recebeu apoio do colega de emissora, Ratinho. Nesta segunda-feira, 21, o apresentador defendeu a jornalista após ela sofrer críticas acerca da entrevista feita com a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques.

Em seu programa, o comunicador mandou um recado para a comandante do Fofocalizando. "Eu quero mandar um beijo para uma pessoa muito especial pra mim. Eu quero mandar um beijo para Chris Flores", começou dizendo.

Ratinho então continuou a defesa e chamou Larissa Manoela de "aquela lá". "Eu queria falar sobre um assunto que tá chamado muito atenção, daquela menina lá. Uma companheira aqui do SBT que eu quero falar, que é a Chris Flores. Ela conseguiu dar um furo de reportagem no assunto do momento, eu queria dar os parabéns pra você. Você mostrou capacidade e profissionalismo na entrevista com a Silvana Taques, mãe da tal Larissa Manoela", continuou.

"Eu sei de jornalista que ofereceu até dinheiro para Silvana, a mãe da atriz Larissa Manoela, para ela dar entrevista e ela não deu. E tem gente criticando, eu tenho certeza que é inveja da matéria que você conseguiu", comentou ele.

Ratinho deu mais apoio para Chris Flores. "Então não ligue para quem te critica. Se eu fosse pensar em todo mundo que me critica, eu não tinha nem começado. Você é uma baita de uma jornalista, você deu um show, você convidou a Larissa Manoela para ela vir te dar uma entrevista e ela não quis. Só quis para outra lá, para a 'plim plim'", falou da Globo.

Leia também:Chris Flores ganha defesa ao vivo no Fofocalizando após críticas: "Não foi combinado"

Ratinho desaprova briga familiar

O apresentador ainda deu sua opinião sobre o caso de Larissa Manoela. "Acho muito feio briga de família na televisão. Negócio que dá pra resolver lá em casa, com dois advogados, conversa ali, proseia. A menina também não é coitadinha, não sei da família dela, mas coitadinha ela também não é", declarou.

O comunicador deixou claro que não está do lado de ninguém e que defende Chris Flores. "Eu não estou do lado de ninguém, até porque eu não conheço a menina e muito menos os pais da menina. Eu não tô aqui pra defender ninguém, eu tô defendendo a minha amiga, a Chris Flores, uma das maiores jornalistas desse país. Ela é que eu tô defendendo", finalizou.

A apresentadora Chris Floresapagou o trecho da entrevista com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, de sua rede social. A decisão deixou os seguidores da jornalista surpresos.