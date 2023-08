Patrícia Poeta abre o Encontro com desabafo sobre o caso Larissa Manoela: "Dinheiro"

Patrícia Poeta abre o Encontro com desabafo; apresentadora deu opinião contundente sobre o caso

A apresentadora Patrícia Poeta abriu o Encontro nesta segunda-feira, 21, com um desabafo sobre o caso Larissa Manoela. Assunto mais comentado nas redes sociais pela segunda semana seguida, a história foi tema de uma nova reportagem do Fantástico.

"Vamos começar o Encontro repercutindo o caso mais falado: o rompimento da atriz com os pais teve um novo capítulo porque o programa Fantástico trouxe uma entrevista com a atriz e a advogada. Nós separamos alguns trechos que chamaram nossa atenção", declarou ela.

O programa então exibiu trechos da entrevista com a advogada da artista, que revelou detalhes sobre as retiradas de dinheiro das contas bancárias da atriz. Ao todo, mais de R$ 5 milhões foram transferidos.

+ Quem está mentindo? Versões de Larissa Manoela e Silvana Taques intrigam fãs

"A gente segue na torcida para que o amor, o afeto, vençam nesse caso. Seja o dinheiro que for, seja a quantia que for, amor e afeito é tão importante entre pais e filhos. O suporte do pai e da mãe é tão importante. Que isso acabe prevalecendo e seja mais importante, porque de fato é mais importante", disse Poeta com o semblante sério.

Declarações da mãe de Larissa Manoela em entrevista impressionaram fãs

Em sua defesa, Silvana Taques negou que a filha não tivesse acesso ao próprio dinheiro - as declarações foram para a jornalista Chris Flores. "Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro. Bolsa e sapatos eram bem mais caros que um milho na praia. A partir do momento em que ela fez 18 anos, ela sempre teve cartão de crédito black, entre outros cartões também", revelou ela na conversa.

Também durante a entrevista para Chris Flores, a mãe da artista negou que tivesse interesse em qualquer dinheiro da filha. "A nossa única intenção como pais, ao constituir as empresas, foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros. Nunca quisemos ficar com nada dela [...] Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada, sem o conhecimento e o consentimento dela", contou.