Quem está cotado para entrar em A Fazenda 15? Confira lista de famosos

Produção de A Fazenda 2023 estaria buscando formas de evitar que nomes dos participantes vazem dias antes da estreia

As expectativas para a chegada de A Fazenda 15 têm aumentado a cada semana que se aproxima. Marcada pra iniciar no dia 19 de setembro, a nova temporada do reality rural da Record TV tem sofrido com altas especulações sobre os participantes.

No último dias, uma suposta lista dos futuros roceiros vazou nas redes sociais, rendendo muitos comentários. Um dos cotados estaria sendo Cezar Black, mas o ex-BBB garantiu que não assinou contrato com a emissora do bispo.

"Soltaram hoje uma matéria falando sobre um contrato de participação na 'Fazenda'. Se eu tivesse algum contrato fechado com a 'Fazenda', eu não estaria ontem gravando no SBT o programa 'Domingo Legal', e não estaria hoje na RedeTV! gravando o 'Mega Senha'", esclareceu ele.

Apesar da suposta saída de Black da lista, grandes nomes ainda figuram entre os possíveis participantes do programa apresentado por Adriane Galisteu. Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, tem sido uma aposta quase que confirmada no time de peões.

Além dele, também aparecem Hadson Nery, MC Pipokinha, Sidney Sampaio, Juliano Floss, Gustavo Rocha, Karoline Menezes, Carol Lekker e Erick Ricarte. Nomes como do influenciador Ney Lima e da cantora Olívia Nobre, filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, aparecem como opções de vagas que devem ser ocupadas no Paiol.

Leia também: A Fazenda: Saiba quais casais formados no reality ainda estão juntos

Conforme informações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, neste ano a Record tem buscado alternativas para não vazar todos os nomes dos famosos que estarão em A Fazenda 2023.

A jornalista afirmou que a produção tem avaliado realizar os exames obrigatórios dos futuros participantes de maneira particular, para não acabar dando pistas dos escolhidos. Sendo assim, evitando que os laboratórios acabem vazando informações sigilosas.

Vale destacar que, além de Cezar Black, o influenciador Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, também negou que iria para A Fazenda. Desde o fim polêmico do casamento com a cantora, o bonitão já estava aparecendo em diversas listas.

“Venho por meio deste comunicar que não vou para A Fazenda. Eu não ia falar nada por aqui, achei que este assunto já tivesse cessado e não estivessem falando mais nada. Eu estou fora das redes sociais tem alguns dias, não estou olhando o Instagram. Só que hoje eu voltei ao Instagram e um monte de amigo mandando link de lista de participantes confirmados de A Fazenda e meu nome lá”, disse ele.