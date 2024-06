Lucas Henrique revela como recebeu notícia de divórcio pós-BBB: "Complicado"

Após sua ex-esposa, Camila Moura, se separar dele durante o BBB 24, Lucas Henrique revela como recebeu notícia de divórcio após sair do programa; veja!

O ex-BBB Lucas Henrique está passando por um período difícil desde sua saída do reality show da Globo. Durante sua participação no programa, sua ex-mulher, a influenciadora Camila Moura, pediu divórcio enquanto ele ainda estava confinado. Meses depois o término, Buda revelou como recebeu a notícia.

Em entrevista ao Central Splash, o ex-brother disse que descobriu o divórcio em breve conversa com a produção do Big Brother Brasil após sua eliminação. "Disseram: 'Você vai ter entrevistas agora e vão te perguntar sobre isso. Você fala o que tiver que falar, e se não quiser, é um direito seu", revelou Lucas.

Segundo ele, a proporção de sua separação somente foi revelada mais tarde, quando ele começou a retomar sua vida fora da casa. Buda também disse ter ficado "muito assustado e abalado" em sua primeira madrugada pós-BBB.

Lucas Henrique ainda relembrou a aparição de Camila Moura no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, logo na manhã após sua eliminação. "Cheguei na Ana Maria muito quebrado, destruído, e ali foi um golpe final. Depois do programa, pirei. Surtei um pouco, tive meu tempo, e a Globo me deu apoio psicológico para a gente tentar organizar e continuar as agendas, que eram muitas, após o programa", disse ele.

Na conversa, ele também refletiu sobre a fama de sua ex-esposa e admitiu que Camila está bem melhor que ele. "Sem dúvidas, bem melhor. Faz parte (...) [Ela] tá trabalhando bastante. Que bom que ela está ganhando o dinheiro e fazendo o corre dela, fico feliz. Agora tô correndo atrás de fazer o meu também", disse Buda.

Sua ex-affair sofreu aborto recentemente

No último domingo, 9, Nina Capelly, prima de MC Binn e ex-affair de Lucas Henrique, revelou que perdeu o bebê que acreditava ser fruto de seu romance relâmpago com Buda. Apesar de não revelar detalhes, ela confirmou que está recebendo todo o apoio necessário do capoeirista.

"Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também", iniciou. "Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, onde eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém. Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos. Infelizmente, eu perdi o neném".

Em seguida, ela contou que já havia sofrido um aborto antes: "Eu tive o Bernardo, que foi a primeira gestação. Minha segunda gestação, não consegui segurar o bebê e nessa, infelizmente... não iria ser problema para mim, tenho certeza que para ele também não iria ser. Ia ser benção em nossas vidas, mas Deus quis assim", relatou.

Por fim, garantiu: "Estou tendo todo o apoio dele em questão de psicólogo e de estar ali do meu lado", disse a cantora, que trancou a seção de comentários de sua publicação.