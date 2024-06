Prima de MC Binn revela que perdeu o bebê que acreditava ser de Lucas Buda

Prima de MC Binn, Nina Capelly abre o coração em desabafo e revela que perdeu o bebe que cogitava ser fruto do affair com Lucas Buda do BBB 24

Neste domingo, 9, a cantora Nina Capelly, prima de MC Binn, revelou que perdeu o bebê que acreditava ser fruto de seu romance relâmpago com Lucas Henrique, o Buda do BBB 24. Em suas redes sociais, ela não entrou em muitos detalhes, mas confirmou que está recebendo todo o apoio necessário do capoeirista durante o momento difícil.

Através de seu perfil no Instagram, Nina contou que estava recebendo questionamento dos seguidores, e por isso, decidiu abrir o coração sobre o que aconteceu com o bebê: "Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também”, ela lamentou.

“Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, onde eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém. Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos. Infelizmente, eu perdi o neném”, Nina lamentou a morte do herdeiro.

Na sequência, a cantora contou que já havia sofrido um aborto anteriormente: “Eu tive o Bernardo, que foi a primeira gestação. Minha segunda gestação, não consegui segurar o bebê e nessa, infelizmente... não iria ser problema para mim, tenho certeza que para ele também não iria ser. Ia ser benção em nossas vidas, mas Deus quis assim”, ela completou.

Por fim, Nina garantiu que está recebendo todo o suporte necessário do ex-participante do reality show em meio ao momento delicado: “Estou tendo todo o apoio dele em questão de psicólogo e de estar ali do meu lado", disse a cantora, que trancou a seção de comentários em seu vídeo. Até o momento, Lucas Buda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nina Capelly 🇧🇷🇺🇸 (@euninacapellyoficial)

Vale lembrar que logo após o fim do Big Brother Brasil 24, Nina confirmou em suas redes sociais que se envolveu com Buda. Em um de seus pronunciamentos, ela chegou a revelar que estava apaixonada e se encantou com o jeito do ex-brother, com quem ficou por duas semanas, inclusive, que tinha tomado um método contraceptivo de emergência.

No final do mês passado, Nina contou que estava sentindo muitos enjoos e estava inchada, por isso, faria um teste para confirmar se estava grávida: “Estou um pouquinho sumidinha aqui por motivos de enjoo. Não tô muito bem, tô passando mal, vomitando toda hora”, disse a cantora, que confirmou as suspeitas ao fazer um teste de gravidez.

Lucas fala sobre sua relação com a prima de MC Binn:

Vale lembrar quem em conversa com os seguidores, Lucas deixou claro que estava "disposto a assumir todas as responsabilidades" de seu possível filho com Nina Capelly. "Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e vocês sabem que sempre falei do meu desejo de ser pai. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas sempre falava desse desejo", iniciou ele.

Em seguida, o ex-BBB reforçou que estava em contato com a prima de MC Binn: "Mas estou disposto a assumir todas as responsabilidades, cumprir com meu papel. Seguindo, né? Seguir a vida. Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte, e estou me organizando para ir para São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente", disse. Nina confirmou que recebeu o suporte do ex.