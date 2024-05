Lucas Buda rompe o silêncio sobre boatos de romance com prima de MC Binn

Solteiro? Após rumores de possível affair com uma prima de MC Binn, o ex-BBB Lucas Buda revelou verdadeiro status de relacionamento

Recentemente, a vida pessoal do ex-BBB Lucas Henrique, o Buda, ficou entre os assuntos mais comentados da web novamente. Isso porque, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', o capoeirista estaria vivendo um novo romance com a prima de MC Binn, seu ex-colega de reality show da TV Globo.

Após a informação vir à tona, Nina Capelly, prima do cantor, confirmou em suas redes sociais que se envolveu com Buda. Em um de seus pronunciamentos, ela chegou a revelar que estava apaixonada e se encantou com o jeito do ex-brother, com quem ficou por duas semanas.

Agora, Lucas Henrique decidiu romper o silêncio e se pronunciou a respeito do assunto. Em entrevista à Quem, o amigo de MC Binn negou que tenha engatado outro relacionamento após seu divórcio com Camila Moura e reforçou que segue solteiro.

"Foi bem menor do que parece ser, não é bem isso que aconteceu. Enfim, a vida está seguindo, estou solteiro. Mas não foi isso que aconteceu, foi bem menos do que parece ser", declarou o ex-BBB.

Nos últimos dias, Nina Capelly também se pronunciou e afirmou que não se aproximou de Lucas Henrique por interesse. Segundo a prima de MC Binn, o capoeirista ignorou diversas tentativas de contato após um vídeo dos dois viralizar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nina Capelly 🇧🇷🇺🇸 (@euninacapellyoficial)

Lucas é recebido por alunos em sua antiga escola após BBB 24

Na última segunda-feira, 29, Lucas Henrique, o Buda, decidiu fazer uma visita à escola para matar um pouco da saudade da sala de aula. Embora tenha deixado claro que não planeja voltar a lecionar, o professor de educação física fez questão de encontrar seus antigos alunos. Ao pisar no colégio, o 'Tio Calabreso' foi recebido com carinho pelas crianças.

Após sua saída do Big Brother Brasil 24, Lucas estava preocupado com o risco de ser 'cancelado' devido às polêmicas durante o jogo, além das questões envolvendo sua ex-esposa, Camila Moura. No entanto, ao deixar o programa, o professor foi acolhido pelos colegas de confinamento e também contou com uma recepção calorosa de seus alunos. Confira!