Luiza Tomé lamenta ataques contra o filho: 'Homofobia não é velada'

A atriz Luiza Tomé ressaltou que orienta o filho, Luigi Tomé, a não se deixar abalar com comentários maldosos em suas fotos

A atriz Luiza Tomé falou publicamente a respeito dos ataques que seu filho, Luigi Tomé, de 20 anos, vem recebendo na internet. Recentemente, o modelo, que soma mais de 29 mil seguidores no Instagram, foi alvo de comentários maldosos após publicar uma foto na praia usando biquíni.

Apesar do jovem não se calar e rebater os ataques virtuais, Luiza contou que o orienta a não se deixar abalar com a situação. Em entrevista ao jornal 'O Globo', a artista lamentou que o filho seja vítima de homofobia, mas garantiu que também procura não absorver isso.

"Já expliquei ao Luigi que muitas pessoas vão atacar, entregando o pior delas para tentar ofender e diminuí-lo. Ele é filho de uma pessoa pública e quer trabalhar nesta nova indústria artística e de entretenimento que a internet proporciona. Os ataques não são pessoais, sabemos disso. A homofobia não é velada no Brasil, e ele está aprendendo a lidar com isso. É claro que me incomoda ver um filho ser atacado, mas isso não dura dois minutos. Eu e o Luigi não temos esse tempo para ficar supervisionando quem tem tempo de sobra para maldade", declarou.

"Há muitos anos somos educados dessa forma na rua e em casa também. Existem as pessoas que são maldosas e sustentam esse preconceito sobre várias camadas, mas também há aqueles que agem no automático por terem nascido em um tempo que normalizou comportamentos opressores. Tenho notado que existe um novo entendimento por parte da sociedade e a busca por uma reeducação, a [educação] que é certa e igualitária. Estamos aprendendo e entendendo muitas coisas, mas precisamos melhorar", completou ela.

Luiza Tomé ressaltou que mantém uma ótima relação com Luigi e os outros dois filhos, Adriana, de 20 anos, irmã gêmea do modelo, e Bruno, de 25. "Eu e Luigi estamos literalmente grudados no dia a dia um do outro. Temos uma relação de confiança, ele sabe que pode contar comigo, e eu com ele. Isso não é só com o Luigi, a relação com todos os meus filhos segue desta forma", explicou a atriz, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Tomé (@luizatomeofic)

Filho de Luiza Tomé desponta como modelo

Recentemente, Luiza Tomé se pronunciou sobre o sucesso do filho. Em conversa com o Métropoles, ela afirmou que está em constante evolução, mas que não vê problema algum com a sexualidade de Luigi, que é gay assumido: "Acho que não fui entendida. Para falar a verdade, estou passando por uma reeducação importante e necessária", disse.

"Jamais tive a intenção de ser preconceituosa, pois não sou. Volto a repetir: estou aprendendo com o novo mundo que temos. Se alguém ficou triste comigo, me perdoe. Em nenhum momento eu quis isso. Tenho um filho gay maravilhoso, que amo e o acolho para o que der e vier. Como vou ser preconceituosa? Estou sempre atenta", contou; saiba mais sobre Luigi Tomé!