Carmo Dalla Vecchia expõe batalha contra vício e detalha terapia: “A vida inteira”

Carmo Dalla Vecchia abre o jogo e revela como superou vício de longa data com ajuda de terapia intensiva para se ‘desintoxicar’

Na última quarta-feira, 3, Carmo Dalla Vecchia aproveitou sua participação no podcast ‘Surubaum’, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, para expor sua batalha contra o vício em pornografia. Durante a entrevista, o ator compartilhou como conseguiu parar de consumir conteúdo adulto através de uma terapia intensiva.

Apesar de ser um tema íntimo, Carmo decidiu compartilhar sua experiência de forma honesta. Inclusive, ele contou como notou que o problema: “Eu consumia muita pornografia, que é um tema muito interessante de se conscientizar, e eu percebi que ao longo dos anos, a intensidade dos meus orgasmos diminuiu de tanto consumir pornografia”, disse.

“Você vai sempre na mesma linha, na mesma fantasia, e quando você quer gozar rápido para dormir”, disse o ator, que relatou algumas das mudanças em sua intimidade: “Às vezes, esse mecanismo acontece de uma maneira tão rápida com o seu corpo que, na hora do vamos ver, você começa a ficar adulterado”, ele desabafou.

“Viciado você fica na pornografia, e fica adulterado na hora de ir pro sexo de verdade. A liberação de endorfina na fantasia, a intensidade é diferente", disse Dalla Vecchia, que decidiu procurar ajuda para se desintoxicar. Há aproximadamente um ano e meio, ele começou a passar por uma terapia sexual para lidar com o vício e parar de consumir.

"Essa terapia que existe, a pessoa vai te tocar no seu corpo, vai dar liberdade para ela. Tem alguma parte que não quer ser tocado? Tudo é combinado antes", ele detalhou as sessões, que envolvem tantra e outras práticas para recuperar o controle e ‘desintoxicar’ o corpo do acesso ao prazer através de conteúdos adultos.

Inclusive, Carmo contou que o tratamento já rendeu algumas mudanças: "A vida inteira, eu achei que era um homem que gostava de pegada forte. Fui descobrir aos 51 anos que eu não gostava de pegada forte, ficava mais excitado quando uma pessoa pegava na minha mão. De tanto consumir pornografia, fui descobrir que estava completamente adulterado”.

“Depois que fiz essa terapia, tudo mudou. Foi e é uma experiência, até hoje, sensacional", detalhou Carmo, que é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. Vale lembrar que o casal está junto desde 2006 e têm um filho, o pequeno Pedro Rafael Carneiro Dalla Vecchia, de quatro anos, fruto de uma barriga de aluguel feita fora do país.

Carmo Dalla Vecchia diz como lida com mensagens ousadas:

O ator Carmo Dalla Vecchia abriu o jogo sobre as mensagens ousadas que recebe dos fãs. Durante o programa Quem Não Pode Se Sacode da última terça-feira, 25, no GNT, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ele disse que não pede nudes, mas recebe de seus seguidores via direct do Instagram e contou como lida.