Sergio Hondjakoff lembra início nas drogas: "Vergonha de ter caído no vício"

O ator Sergio Hondjakoff, que ficou conhecido por interpretar o personagem Cabeção em Malhação, da Globo, sumiu da televisão devido a seu vício em substâncias ilícitas. Depois de 12 internações em clínicas de reabilitação, ele está sóbrio há dois anos. Em entrevista ao GShow, o artista relembrou como tudo começou.

Ele experimentou maconha pela primeira vez aos 14 anos, na época de sua estreia em Malhação. Diagnosticado com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção), ele nunca fez uso de medicamentos. E acredita que a droga o ajudou no começo a lidar com o transtorno.

“Tinha um TDAH muito severo. Quando ia ao Domingão com Faustão (que foi ao ar na Globo de 1989 a 2021), não era ele que me cortava, como fazia com os outros convidados. Eu que falava pouco. Na época, a maconha me ajudou a me sentir mais relaxado. Consumir maconha foi um despertar xamânico para mim. Me sentia seguro e seu consumo me ajudava a chegar da gravação da novela e dormir”, contou.

Após a maconha, começou a usar cocaína aos 15. “Achava que me ajudava a resolver várias questões da minha mente. A droga me fez largar a leitura, os estudos. Em um determinado momento da minha vida, queria abandonar a carreira artística e entrar para uma faculdade. Adoro ciências exatas. Mas não consegui", lembrou.

Se antes ele achava que as drogas o ajudavam a relaxar, viu as substâncias provocarem um efeito rebote em sua mente. “Comecei a ter síndrome do pânico e pré-disposição à esquizofrenia. Me afastei dos amigos, não conseguia namorar e hoje, lembrar o que passei encarcerado numa clínica de reabilitação, me incentiva a me manter cada vez mais longe das drogas. Demorei a entender. Mas aprendi que a droga baixa a espiritualidade", analisou.

Longe das drogas

Para se manter longe das drogas, ele tem o apoio de um psicólogo, um psiquiatra e um terapeuta. Ele contou ainda que quer protagonizar um filme e estreitar a relação com o filho, Benjamin, 4 anos, do relacionamento com Danielle Monteiro. “Tenho estudado muito, lido bons livros e, se Deus quiser, poder ser mais generoso com a Danielle, que tem sido uma mãe maravilhosa para o meu filho".

Atualmente, ele mora sozinho no município de Resende, no interior do Estado do Rio e, profissionalmente, se sustenta como garoto-propaganda de campanhas publicitárias e virou ativista contra o vício. Recentemente gravpu uma participação no filme A Caipora, ao lado de Kayky Brito e Camilla Camargo, e voltou a praticar atividades físicas.

Além disso, conta com o apoio dos fãs. “Nas redes, eles pedem para eu voltar. Tenho marcado encontros presenciais com meus fãs. Eles me dão força! Tenho vergonha de ter caído nas drogas", confessou.