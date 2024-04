BBB 24: Vanessa Lopes aceita convite da Globo para a grande final do reality

Apesar de ter desistido do BBB 24 no primeiro mês, a influenciadora Vanessa Lopes recebeu o convite para a final do reality show

Apesar de ter desistido do BBB 24 ainda no primeiro mês de confinamento, a influenciadora Vanessa Lopes estará presente na grande final do reality show da Globo, que acontece na próxima terça-feira, 16. De acordo com informações da Folha de S.Paulo, a ex-participante do Camarote decidiu aceitar o convite da emissora.

Vanessa apertou o botão de desistência e resolveu deixar a competição após poucos dias de programa. A decisão ocorreu após ela relatar diversas vezes que não estava mais se sentindo bem dentro da casa. Antes de sair do jogo, o comportamento da jovem, que teve alucinações, chegou a preocupar os internautas e a própria produção.

Quando saiu do BBB 24, Vanessa Lopes se manteve afastada das redes sociais por um tempo e seu quadro de saúde foi sendo atualizado por boletins médicos através de sua equipe. Aos poucos, a influenciadora está retomando sua rotina e vem compartilhando um pouco de seu dia a dia.

Recentemente, a ex-participante do Big Brother Brasil publicou um vídeo cantando e recebeu diversos elogios dos fãs. No registro, ela dividiu o momento em que estava aprendendo a tocar violão.

Vale lembrar que assim como Vanessa Lopes, a cantora Wanessa Camargo - expulsa da edição - também recebeu o convite da TV Globo para comparecer a grande final do programa. No entanto, ao que tudo indica, a famosa não deve marcar presença.

Yasmin Brunet fala sobre o reencontro com Wanessa

A modelo Yasmin Brunet contou sobre como foi o reencontro com a cantora Wanessa Camargo após o BBB 24, da Globo. Durante o confinamento, as duas eram muito próximas e saíram do jogo com poucos dias de diferença. Elas se reencontraram no último final de semana e mostraram uma foto de mãos dadas nas redes sociais.

Agora, Yasmin contou como foi o momento delas. "Foi a primeira vez que eu a vi pessoalmente. Foi muito bom vê-la, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que eu não tinha entendido que tinham acontecido. Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo", afirmou ela em entrevista com a coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, a modelo contou que ainda não conversou com Nizam, que falou sobre o corpo dela no reality show. "Não conversei ainda. Ele me mandou mensagem, mas não respondi. Precisava de um tempo para entender e digerir tudo. É uma conversa desconfortável, porque é algo que me pega muito. Desde que eu me entendo por gente tenho questões alimentares. Me sinto muito exposta, vulnerável... Vai ser um papo bem complicado, mas vou conversar com eles em algum momento", contou.