Ex-BBB Vanessa Lopes exibe vídeo cantando e tocando violão: "Que voz!"

Vanessa Lopes surpreende com vídeo cantando uma música de Luisa Sonza

Vanessa Lopes surpreendeu a web ao dividir um talento escondido. Na tarde desta sexta-feira, 05, a ex-BBB compartilhou um vídeo cantando e tocando violão.

Em seu Instagram, ela dividiu o momento em que apareceu aprendendo a tocar o instrumento e cantando a música Iguaria, de Luisa Sonza. "Testando algo novo", escreveu na legenda.

A publicação arrancou elogios dos internautas, que se surpreenderam com a voz da influenciadora digital. "To apaixonada na sua voz", disparou uma."Esse vídeo me trouxe uma paz inexplicável", confessou outro. "Que voz mais linda", elogiou mais um.

O post, inclusive, contou com o comentário da própria Luisa Sonza. "Linda", disse a cantora, que em outro comentário ainda deu uma dica para Vanessa: "Corta as unhas da esquerda que vai ficar melhor ainda".

Vanessa Lopes tem retomado sua vida nas redes sociais após ter se afastado da web desde que desistiu do Big Brother Brasil 24 com 11 dias de programa. A tiktoker foi diagnosticada com quadro psicose aguda.