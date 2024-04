BBB 24: Expulsão e desistência! Saiba se Vanessa e Wanessa estarão na final

Colunista revela se Vanessa Lopes e Wanessa Camargo foram convidadas para a grande final do BBB 24

Wanessa Camargo e Vanessa Lopes deixaram o Big Brother Brasil 24 sem ser da maneira convencional, e por isso gera a dúvida se as duas estarão na final do reality.

A cantora foi expulsa após agredir Davi, seu rival no jogo, enquanto ele dormia. Já a influenciadora digital apertou o botão de desistência após 11 dias de programa.

Normalmente, quando algum participante desiste do reality, costuma cair 'no esquecimento' da Globo, mas o caso da pernambucana é diferente. Desde que deixou o BBB, ela já apareceu em dois programas da emissora: no Fantástico e no Altas Horas.

Isso porque Vanessa desistiu motivada por um problema de saúde mental, depois diagnosticado como um episódio de psicose aguda. Por isso, não deve sofrer as consequências de estar ausente da Globo.

Já no caso de Wanessa, é mais comum que os participantes expulsos sejam convidados para a final. Vale lembrar que a artista também participou do Fantástico para falar sobre as polêmicas.

Segundo o F5, as duas ex-participantes teriam sido convidadas para a grande final do BBB 24, que deve acontecer no dia 16 de abril. Mas ainda não se saber se elas aparecerão com os outros brothers ou se apenas farão algum tipo de participação.