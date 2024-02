Vanessa Lopes fala pela 1ª vez sobre sua saída do BBB 24: "Quadro psicótico"

Pela 1ª vez desde sua desistência do BBB 24, Vanessa Lopes fala sobre sua saída do programa e revela diagnóstico de seu psiquiatra; saiba mais!

Pela primeira vez após sua desistência do Big Brother Brasil 24, a influenciadora digital Vanessa Lopes falou sobre a sua saída do reality show da Globo. Em participação do Fantástico, que irá ao ar na noite deste domingo, 18, a ex-BBB revelou o que lhe levou à decisão de sair do programa.

Em conversa com Maju Coutinho, a famosa revelou o diagnóstico que recebeu quando saiu da casa. "Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade", explicou a criadora de conteúdo.

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 no dia 19 de janeiro. Antes disso, o seu comportamento estranho chamou atenção não somente do público, mas também de outros participantes do reality. Na época, a influenciadora chegou a questionar sobre várias coisas do jogo, incluindo dicas da produção, além dos outros brothers serem atores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Vanessa Lopes surge feliz em momento com a família

No último dia 11, Vanessa Lopes apareceu curtindo a companhia de sua família enquanto está em tratamento psiquiátrico após sua desistência do BBB 24. A mãe da influenciadora, Liziane Lopes Ramalho, usou suas redes sociais para mostrar imagens de um encontro familiar em sua mansão, no qual ficaram cantando durante a noite. Em um momento do vídeo, ela mostrou quando Vanessa estava sorridente enquanto curtia a música.

O boletim médico mais recente de Vanessa Lopes informou que o quadro dela está evoluindo muito bem e ela poderá voltar à internet em breve. “Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico. Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que houver evolução no quadro", diz o comunicado médico sobre Vanessa.