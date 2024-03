Wanessa apaga pedido de desculpas para Davi do BBB 24 e avisa: ‘Volto para mim’

Voltou atrás! Wanessa apaga vídeo com pedido de desculpas e faz desabafo enigmático após nova confusão envolvendo Davi no BBB 24

Durante a madrugada desta terça-feira, 26, Wanessa Camargo tomou uma decisão surpreendente. Logo após a briga entre Davi e MC Bin Laden no Big Brother Brasil 24, a cantora apaga seu pedido de desculpas para o motorista e faz um novo desabafo enigmático em suas redes sociais. Ela avisou que sabe quem é e está ‘voltando’ para si.

Para quem não acompanhou, Wanessa se afastou das redes sociais e fez poucas publicações desde que saiu do reality show, após ser acusada de agressão por Davi. Em uma de suas raras aparições, a cantora abordou seus posicionamentos dentro do programa e fez um pedido de desculpas inédito ao motorista, refletindo sobre racismo estrutural.

No entanto, parece que a cantora voltou atrás em suas desculpas depois de assistir a confusão entre o baiano e o cantor de funk. Vale mencionar que durante a discussão intensa, os brothers receberam intervenção da produção e foram contidos por Dummys para evitar novas agressões e consequentemente, expulsão de mais participantes.

Além disso, o próprio Big Boss mandou um recado e pediu cessar fogo aos participantes. Após a confusão, Wanessa apagou o vídeo e publicou um novo desabafo com a foto de uma borboleta, para representar seu renascimento: “Nunca duvide do seu coração e de quem você é! Não importa o que digam, apenas você e Deus sabem a verdade sobre você!”, iniciou.

“Por pensar muitas vezes na dor do outro esquecemos de nos acolher e somos levados a acreditar naquilo que não somos! Nunca seremos perfeitos, e que bom, pois até nosso último suspiro chegar, teremos a chance de aprender e evoluir! Somos todos, todos filhos do mesmo Pai e ninguém é melhor ou mais amado”, Wanessa abriu o coração.

Por fim, a cantora mandou um recado enigmático e avisou que estava ‘voltando’: “Que possamos aprender todos os dias, que possamos acolher, que possamos respeitar e amar! Onde tiver dor, que possamos trazer a cura! Volto pra mim e sei quem sou! Nunca duvide de quem és!”, Wanessa surpreendeu os seguidores com as novas reflexões.

Wanessa alfinetou Davi e MC Bin Laden:

Além de apagar o vídeo e compartilhar o texto, na madrugada desta terça-feira, 26, a cantora também usou as redes sociais para compartilhar algumas mensagens enigmáticas. No entanto, muitos seguidores acabaram interpretando os recados como alfinetadas, especialmente após a briga entre Davi e MC Bin Laden no reality.

Em sua conta oficial no X, o antigo Twitter, Wanessa publicou inicialmente um gif de um gatinho lixando as unhas com a legenda ‘falo nada’. Na sequência, a cantora decidiu compartilhar uma mensagem sobre acolhimento e empatia. Além disso, ela afirmou que estava cansada de ser ‘bode expiatório’, e o comentário repercutiu nas redes sociais.