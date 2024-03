BBB 24: Wanessa reaparece em vídeo, pede desculpas a Davi e fala em racismo

Wanessa reapareceu em novo vídeo e pediu desculpas ao Davi pela primeira vez

Afastada das redes sociais desde que foi expulsa do Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargoreapareceu na tarde desta terça-feira, 12, para falar mais uma vez sobre sua saída do reality.

Em um novo vídeo publicado, a cantora falou sobre seus posicionamentos dentro do programa e pediu desculpas, pela primeira vez, ao Davi falando em racismo estrutural.

"Eu precisei tirar esse tempinho para assimilar tudo que tem acontecido na minha vida nesses últimos dias e foi muito bom porque o tempo se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. Ele vai deixando as coisas mais nítidas, inclusive nossos pensamentos. Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender, e por isso eu estou aqui", começou.

Em seguida, a artista falou pela primeira vez sobre suas atitudes em relação a Davi dentro do programa: "Hoje eu entendo que algumas das minhas falas e comportamentos dentro da casa do BBB em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural, que está tão enraizado na nossa sociedade, dentro de nós pessoas privilegiadas, que a gente acaba praticando sem perceber e sem se dar conta do quanto isso afeta a população já tão machucada e discriminada por séculos!".

Wanessa aproveitou para pedir desculpa ao baiano pela primeira vez. "Eu devo sim um pedido de desculpas ao Davi, e consequentemente, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem do fundo do meu coração", disse.

"Eu quero deixar registrado também que a conversa e o aprendizado sobre esse tema não se encerram por aqui. Eu quero aprender e conhecer, me tornar antirracista e, assim, contribuir para uma sociedade muito mais justa, consciente e igualitária para todos nós", continuou.

A filha deZezé Di Camargo encerrou agradecendo o carinho e deu a entender que ainda não voltará a ativa nas redes sociais. "Até breve", finalizou Wanessa.