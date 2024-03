Wanessa mostra como foi seu reencontro com o pai, Zezé di Camargo: 'Escuta'

Afastada das redes desde a expulsão do BBB 24, Wanessa abre uma rara exceção para falar sobre reencontro com seu pai, Zezé di Camargo

Nesta quinta-feira, 7, Wanessa Camargo finalmente conseguiu matar a saudade e reencontrar Zezé di Camargo. Após passar um mês e meio confinada e viver um turbilhão depois de ser expulsa do reality show da Globo, o Big Brother Brasil 24, a cantora usou as redes sociais para celebrar e revelar como foi ver o pai depois de tanto tempo longe.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Wanessa deu uma pausa em seu afastamento das redes sociais para compartilhar o momento especial. No registro, a cantora aparece emocionada, mas com um sorrisão de orelha a orelha ao abraçar o pai. Zezé também surge radiante em meio ao tão esperado reencontro com sua herdeira.

Na legenda, a cantora compartilhou poucos detalhes, mas deu a entender que recebeu alguns conselhos e o apoio do pai no momento em que mais precisava: “Um reencontro de escuta, mas também de muito amor e saudade”, ela escreveu na publicação, que também foi compartilhada em conjunto no perfil do cantor sertanejo.

Vale lembrar que Zezé ainda não tinha conseguido encontrar a filha após o reality show, pois estava cumprindo alguns compromissos profissionais, incluindo a gravação de um novo álbum e alguns shows inadiáveis. Assim que pôde, ele pegou um voo para encontrar a filha, que está morando com sua mãe, Zilu Camargo, em São Paulo.

No entanto, o sertanejo fez questão de ressaltar que esteve em contato com a herdeira o tempo inteiro: “Falo para ela: ‘Uma coisa maravilhosa que você tem, que não é um comentário, que vai tirar de você: talento. Você canta pra caramba, trabalha com outros artistas. Pensa nisso, foca nisso, esquece do mundo”, afirmou ele à Quem.

Apesar do momento difícil, Zezé revelou que tem muito orgulho da trajetória da cantora, que está voltando para sua antiga rotina depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil: “Coração está aberto, feliz da vida, feliz por ela. A Wanessa também já está vivendo, já está se despedindo daquele medo, daquilo que viveu lá”, contou.

Dado Dolabella revela o motivo de não ter encontrado Wanessa:

Dias após sua expulsão do BBB 24, a cantora Wanessa Camargo ainda não se encontrou com seu namorado, o ator Dado Dolabella. Nesta quarta-feira, 6, ele explicou o motivo do casal ainda não ter se visto após a saída da artista do reality especialmente em meio aos rumores de que eles teriam terminado o relacionamento.

Em participação do podcast Zona V, Dado contou que está deixando a filha de Zezé Di Camargo processar sua saída repentina do programa. "Ela está vivendo agora um dos momentos mais difíceis da vida. Era um sonho da vida dela e, de repente, saiu com um trauma muito grande", contou ele, que ainda entregou um conselho que recebeu da equipe da cantora no momento delicado.