Dado Dolabella revela o motivo de não ter encontrado Wanessa após o BBB 24

Após sua expulsão do BBB 24, Wanessa Camargo ainda não se encontrou com Dado Dolabella; ator revela o motivo em participação de um podcast

Dias após sua expulsão do BBB 24, a cantora Wanessa Camargo ainda não se encontrou com seu namorado, o ator Dado Dolabella. Nesta quarta-feira, 6, ele explicou o motivo do casal ainda não ter se visto após a saída da artista do reality.

Em participação do podcast Zona V, Dado contou que está deixando a filha de Zezé Di Camargo processar sua saída repentina do programa. "Ela está vivendo agora um dos momentos mais difíceis da vida. Era um sonho da vida dela e, de repente, saiu com um trauma muito grande", contou ele.

Em seguida, ele revelou que a equipe da Wanessa pediu para que ele não tocasse no assunto da expulsão. "E eu estou respeitando, inclusive, um pedido da equipe dela de não falar sobre e deixar ela passar por esse momento. Ela precisa refletir, juntar todos os pontos que ela viveu lá dentro. E o futuro a Deus pertence", disse Dado.

O pedido veio logo após Wanessa ter supostamente ficado irritada com a exposição de sua vida pessoal feita por Dado. Segundo o Jornal Extra, a cantora teria ficado chateada com a exposição de sua crise financeira pelo namorado.

Dado Dolabella falou sobre o status de relacionamento do casal

Na última terça-feira, 5, Dado Dolabella surpreendeu com sua resposta sobre como anda o relacionamento de Wanessa Camargo após sua expulsão do BBB 24. Após a mãe da cantora, Zilu, afirmar que o romance entre os dois havia terminado, o ator decidiu falar sobre o assunto.

Em uma entrevista ao site do colunista Leo Dias, Dado foi questionado se ainda está junto com Wanessa e ele ficou em silêncio antes de dizer sua resposta.“Poxa… Não consigo te responder isso”, afirmou. Então, ele contou que os dois ainda não se encontraram pessoalmente.

Além disso, ele contou que a cantora está bem e rodeada pela família. “Ela está bem. Está com os filhos, com a família, recebendo o amor que ela precisa. O tempo resolve tudo. O tempo é o senhor do destino, nada como ele para acertar as coisas”, afirmou.