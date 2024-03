Será? Wanessa Camargo teria se irritado com revelação de Dado

Segundo jornal, Wanessa Camargo teria se irritado com atitude de Dado de expor sua vida financeira na mídia; cantora estaria realmente vivendo crise

Desde a expulsão de Wanessa Camargo veio à tona uma suposta crise do relacionamento dela com Dado Dolabella. Apesar da cantora ter falado muito bem dele e com muita paixão no BBB 24, a relação deles não estaria das melhores.

Após nos últimos dias sair a notícia de que Zilu Camargo nunca teria apoiado o namoro dos dois e proibido a entrada dele em sua casa, local onde a artista está morando desde a separação do pai de seus filhos, agora o Jornal Extra revelou o suposto motivo pelo qual a famosa estaria irritada com o até então companheiro.

Conforme informações divulgadas pelo veículo, Wanessa realmente estaria vivendo uma crise financeira e a exposição disso por Dado na mídia teria deixado a herdeira de Zezé Di Camargo bastante irritada.

Apesar de ter ficado casada por 17 anos com um dos empresários mais ricos do país, o pai de seus filhos, a cantora não teria levado muita coisa na separação por ter feito a união em regime de separação total de bens.

"Ela saiu desse casamento sem nada. Deixou tudo pra trás para reviver um amor. Não quis brigar ou entrar numa disputa. Possivelmente ficaria com um imóvel ao menos", contou um amigo do ex-casal, que ainda completou para o Extra: "Ele paga do remédio à escola. A Wanessa nem sabe quanto é uma mensalidade. Só gasta com eles o supérfluo mesmo".

Além disso, Wanessa teria passado a gerir sua carreira após o divórcio, coisa que o marido fazia e até daria dinheiro para os projetos dela. Ao sair do programa, ela não teria gostado da postura de Dado sobre expor sua vida financeira e comentários sobre Davi, o que teria gerado mais ódio da torcida do brother contra ela.

Nas últimas semanas, Dado Dolabella concedeu uma entrevista ao jornalista Leo Dias e revelou que a namorada teria feito um empréstimo no banco para entrar no BBB 24.

Wanessa Camargo reaparece após expulsão

A cantora Wanessa Camargo falou pela primeira vez após ter sido expulsa do BBB 24, da Globo, no último sábado, 2. Na tarde desta terça-feira, 5, a estrela surgiu em um vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs sobre como está.

Ela contou que está abalada com tudo o que aconteceu e a forma como saiu do reality show, mas espera se organizar internamente em breve e voltar com novidades para os fãs.