Nunca apoiou! Zilu Camargo sempre foi contra namoro de Wanessa com Dado

Guerra em família? Zilu Camargo nunca teria apoiado relacionamento de Wanessa com Dado; colunista faz revelações sobre bastidores

Parece que a relação de Wanessa Camargo e Dado Dolabella nunca foi aceita pela mãe da cantora, a empresária Zilu Camargo. Os boatos após a saída da artista do BBB 24 sobre a situação aumentaram ao sair a informação de que o ator estaria proibido de vê-la.

Morando na casa da mãe em Alphaville, a ex-BBB não poderia encontrá-lo após a ex-mulher de Zezé Di Camargo não deixar Dado entrar no condomínio. Segundo o jornalista Felipeh Campos, ela teria até pedido para os seguranças verificarem porta-malas dos carros.

Além disso, Zilu Camargo postou na rede social que eles não estariam mais juntos e que estaria tomando algumas medidas."Ela não está com Dado, e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", garantiu a empresária.

O desgosto pelo relacionamento não seria novidade. Segundo informações de Lucas Pasin, do UOL, a mãe da cantora nunca teria aprovado o namoro.

"Eu apurei, conversei com algumas pessoas próximas da família da Wanessa Camargo, e soube que realmente a Zilu e o Dado estão em pé de guerra. A situação deles não é boa: Zilu está completamente contra o Dado. Soube que a Zilu sempre se manteve um pouco contra esse relacionamento, naquele alerta de mãe. Nunca apoiou 100% o Dado dentro de casa", declarou o colunista.

Ainda nesta segunda-feira, 04, Zilu se pronunciou nos stories do Instagram, explicando que ‘as coisas não estão bem’ no momento, mas que logo se devem melhorar. A ex-esposa de Zezé di Camargo ainda confirmou que está ficando em sua própria casa para prestar apoio à filha: “Estou aqui, já, na casa da Wanessa, na minha casa. Se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela”, iniciou.

Veja qual foi a reação da Wanessa Camargo ao ser expulsa

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, da Globo, na tarde deste sábado, 2, após ser acusada de agressão contra Davi durante a madrugada. A Globo exibiu o momento em que ela foi informada de sua desclassificação. Durante a tarde, a artista foi chamada ao confessionário e uma pessoa da equipe do programa deu a notícia sobre a denúncia feita pelo Davi.

"Recebemos uma denúncia de agressão. Essa noite, no final da festa, o Davi disse que você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão, e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora", disse a voz da produção. Em seguida, Wanessa reagiu de forma surpresa e assustada com a notícia. Logo, ela começou a chorar, se levantou e saiu do confessionário pela porta interna.