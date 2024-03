Zilu se pronuncia em meio aos rumores sobre Wanessa: 'As coisas não estão bem'

Zilu Camargo quebra o silêncio após a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 e rumores de separação com Dado Dolabella

Nesta segunda-feira, 4, Zilu Camargo resolveu se manifestar após os rumores envolvendo sua filha, Wanessa Camargo. Em suas redes sociais, a socialite abriu o jogo sobre como está a cantora após a saída tumultuada do BBB 24. Vale lembrar que além de enfrentar a expulsão do reality show, relatos apontam que a cantora também estaria vivendo uma separação com Dado Dolabella.

Através dos stories do Instagram, Zilu explicou que ‘as coisas não estão bem’ no momento, mas que logo se devem melhorar. A ex-esposa de Zezé di Camargo ainda confirmou que está ficando em sua própria casa para prestar apoio à filha: “Estou aqui, já, na casa da Wanessa, na minha casa. Se ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela”, iniciou.

Além disso, Zilu reforçou que a família está se mobilizando para apoiar a artista: “E a gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando, é vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e ele age de acordo com aquilo que é melhor pra gente”, disse.

Apesar de não mencionar os rumores envolvendo o namorado da filha, Zilu pediu para que os julgamentos ficassem de lado em meio ao momento delicado na família Camargo: “Então, a gente não pode julgar, atacar ou fazer nada a não ser orar e deixar tudo nas mãos de Deus. É isso que eu acredito e isso que será feito”, ela opinou.

A empresária e apresentadora ainda revelou que deve estender sua estadia na terra natal para continuar a apoiar a cantora: “Vamos seguir em frente trabalhando, estou aqui porque estou com uma reforma nos Estados Unidos, estou com coisa aqui para resolver, ao mesmo tempo estou apoiando ela”, contou Zilu.

Zilu Camargo revela detalhes do estado de Wanessa fora do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Por fim, ela entregou que a ex-sister ainda não superou os recentes acontecimentos, mas que tudo deve passar em breve: “Agora mesmo, ela foi buscar o Joãozinho, ela está a todo vapor. Lógico que as coisas não estão bem, mas vai ficar. Tenho certeza que vai ficar”, a mãe da artista concluiu a declaração em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu estaria protegendo Wanessa Camargo:

Vale mencionar que, mais cedo, o Jornal Extra revelou que Wanessa Camargo teria dado um tempo no namoro com Dado Dolabella antes de entrar no reality show após brigas 'violentas'. Além disso, uma amiga de Zilu teria informado que ela tomou a frente para proteger a filha. As duas estariam no imóvel que é bancado pela socialite, algo que acaba de ser confirmado por Zilu, assim como a separação.

Nos últimos dias também circularam rumores de que a mãe da cantora proibiu a entrada de Dado Dolabella no condomínio onde a artista vai ficar. Além disso, ela ainda solicitou que os seguranças revistem o porta-malas dos carros que entrarem na residência, para garantir que o ator não entre escondido, segundo o colunista Felipeh Campos.