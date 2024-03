Wanessa teria pedido tempo após briga ‘violenta’ com Dado Dolabella, diz jornal

Detalhes sobre suposta separação de Wanessa Camargo e Dado Dolabella vêm à tona após a expulsão da cantora do BBB 24; saiba mais

Desde que foi expulsa do Big Brother Brasil 24, Wanessa Camargo enfrenta um turbilhão emocional. No entanto, informações do jornal Extra sugerem que a cantora já vinha passando dificuldades em sua vida pessoal antes de entrar no reality show da Globo. Relatos sugerem que ela teria dado um tempo no namoro após brigas intensas com o namorado, o ator e cantor Dado Dolabella.

Segundo fontes entrevistadas pelo jornal, Wanessa estaria abalada com seu relacionamento. Antes mesmo de entrar no programa, a cantora teria pedido uma pausa para reavaliar o namoro, devido às frequentes discussões com seu amado. Inclusive, uma briga pública, descrita pelo jornal como 'violenta', teria sido o estopim desse breve rompimento. Na época, ela chegou a desmentir os rumores.

“O namoro estava bem balançado devido às constantes brigas que os dois vinham tendo e ela pediu um tempo. Apesar de desmentirem, eles tiveram, sim, uma discussão bem violenta num restaurante em São Paulo, e também outras em casa", a suposta fonte relembrou que os vizinhos da cantora já tinham exposto a situação anteriormente e até a cantora falou sobre os rumores no BBB 24.

Wanessa conta com o apoio de Zilu Camargo:

Diante dos rumores, Zilu Camargo teria tomado a frente para proteger a filha, especialmente após o retorno dela do confinamento. Foi a própria mãe da cantora que revelou que eles não estavam juntos durante o período em que ela estava no programa: “A Zilu montou uma vigília para saber tudo o que se passa com a Wanessa e ele dentro da casa”, disseram ao jornal.

“São os próprios vizinhos que avisam quando percebem algo errado", eles revelaram que a família está atenta ao relacionamento da herdeira. Além disso, eles apontaram que a sogra nunca gostou do genro: "Se for parar para pensar, é a Zilu quem está sustentando o Dado, né? Porque a casa é dela, ela paga tudo”, a fonte revelou o motivo da desavença.

“Eles não bancam nada lá. Wanessa sustenta o namorado nas pequenas coisas, mas o teto sobre a cabeça dele é da sogra. Zilu nunca gostou dele. Ninguém da família gosta. Aturam porque amam a Wanessa", uma amiga da própria socialite, que não teve sua identidade revelada, teria confidenciado detalhes da dinâmica em conversa com o jornal.

Vale lembrar que nos últimos dias, circularam rumores de que a mãe da cantora proibiu a entrada de Dado Dolabella no condomínio onde a artista vai ficar. Além disso, ela ainda solicitou que os seguranças revistem o porta-malas dos carros que entrarem na residência, para garantir que o ator não entre escondido, segundo o colunista Felipeh Campos.

Zilu detonou Dado Dolabella nas redes sociais:

Antes dessa medida ser exposta, Zilu já havia avisado nas redes sociais que Wanessa e Dado não estavam mais juntos. A revelação aconteceu após um internauta criticou o relacionamento da ex-BBB com o ator em uma publicação do colunista Leo Dias. Ao ver a mensagem, Zilu Camargo respondeu a usuária e ainda detonou Dolabella.