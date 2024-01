BBB 24: Wanessa desabafa sobre álbum de casamento encontrado no lixo

Confinada no BBB 24, Wanessa Camargo desabafo sobre a falta de privacidade e lamenta rumores envolvendo seu álbum de casamento

Na madrugada deste sábado, 20, Wanessa Camargo abriu seu coração no Big Brother Brasil 24 para compartilhar o lado negativo da fama. A cantora revelou ter enfrentado dificuldades por conta da falta de privacidade, como as especulações sobre seu divórcio. Em seu desabafo, a artista mencionou os boatos que circularam sobre seu álbum de casamento.

Para quem não acompanhou, no ano passado o álbum de fotos da celebração de seu antigo casamento com um empresário foi encontrado em uma caçamba de lixo em Goiânia, o que gerou burburinhos sobre o fim de seu relacionamento. Na época, a assessoria de Wanessa precisou vir à público tentar explicar o que pode ter acontecido.

Segundo o comunicado, a artista não foi a responsável por descartar a recordação do casamento. Agora, durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, a filha de Zezé di Camargo voltou a falar sobre os rumores envolvendo sua vida pessoal, durante uma conversa com as sisters Alane e Beatriz na área externa do confinamento.

“Tenho 23 anos de carreira e vivi momentos incríveis, sei o que a fama tem de bom e o que tem de pior", Wanessa desabafou sobre a exposição e opinou: “Queria que todo mundo fosse famoso para entender que não é legal. É muito legal poder ter independência financeira. Isso é a parte boa, mas tem uma parte que ninguém está preparado”, disse.

“É o julgamento, toda essa falta de privacidade muito horrorosa”, disse a cantora, que mencionou os boatos como parte negativa da fama: “Um cara jogou um álbum meu de fotografia de uma empresa, meu álbum de casado, virou notícia no Brasil, porque poderia ter jogado meu álbum. Sabe essas coisas chatas? Isso porque é leve”, a sister lamentou.

Álbum de casamento de Wanessa Camargo é encontrado em caçamba de lixo. A #AHoraDaVenenosa mostra os detalhes 👀 pic.twitter.com/6Ghw6w6vey — Balanço Geral (@balancogeral) November 14, 2023

Wanessa ainda relembrou os rumores recentes envolvendo seu namoro com Dado Dolabella: “Desde os seus vizinhos. Eu tive agora fofoca dos meu vizinhos”, ela comentou indignada sobre um vizinho que teria alegado uma crise em seu relacionamento após o ator não aparecer com tanta frequência como o esperado na casa da cantora.

Na época, Dado também ficou indginado e fez questão de se manifestar sobre os rumores:"Você quer checar porque vizinhos falam sobre a vida alheia? Acho que é porque a vida deles deve ser muito chata", disparou o cantor e ator em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, sobre os moradores do condomínio onde a namorada vive em Alphaville, em São Paulo.

Wanessa Camargo desabafa sobre medo:

Neste sábado, a cantora Wanessa Camargo fez outro desabafo durante uma conversa com o comissário Marcus Vinicius no BBB 24. Após se envolver em um atrito com MC Bin Laden, a artista confessou que tem medo de ser rejeitada pelas pessoas por entrar em um confronto durante sua participação na casa mais vigiada do Brasil.