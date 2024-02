Dado Dolabella revela situação financeira de Wanessa: 'Não está fácil'

Em entrevista a Leo Dias, Dado Dolabella revela real situação financeira de Wanessa; cantora teria feito empréstimo no banco antes de entrar no BBB

Após algumas declarações dentro do BBB 24 de Wanessa Camargo falando que precisa de dinheiro e que também tem dívidias, o namorado da cantora, Dado Dolabella, esclareceu melhor o assunto durante a entrevista ao jornalista Leo Dias.

O colunista então questionou se a artista entrou no reality show por conta de endividamentos. O ator então abriu o jogo e falou sobre a situação financeira da amada, que chegou a pegar dinheiro no banco para entrar no programa.

"Não está fácil, não está fácil para ninguém. Wanessa tem os shows, tem a carreira dela… Para você hoje ter uma música, é preciso investir nela. Não adianta ter a visão romântica de que vai escrever uma música e ela vai estourar. Ela estoura se tiver um investimento, um gerenciamento por trás. Como ela tem uma carreira independente, não está hoje com nenhuma grande gravadora, é nesse sentido", explicou para Leo Dias.

Dado Dolabella falou sobre ela ter feito empréstimo para pagar sua equipe enquanto não faz shows. “Quando ela parou para ir para o reality, automaticamente os shows que ela estava fazendo, não continuou fazendo e precisava manter a equipe, todo esse funcionamento para a roda girar e isso é caro. Ela teve que pegar dinheiro emprestado no banco”, falou ele.

Dado Dolabella revela reencontro com Wanessa

O ator Dado Dolabella e a cantora Wanessa Camargo reataram seu relacionamento em 2022, após 20 anos de seu término. Em entrevista ao Portal Leo Dias nesta quarta-feira, 21, o artista contou os detalhes de como essa reaproximação entre os dois aconteceu, resultado no retorno do casal.

Na conversa, Dado revelou que o reencontro foi por acaso. "Nem eu acreditei. Quando eu estava andando na rua em Alto Paraíso, na Chapada, duas amigas minhas olharam e falaram que minha ex estava ali. Eu [falei]: ‘Minha ex? Que ex? Caramba!’. Quando eu olhei, caramba, era Wanessa", contou o ator. Saiba mais como foi aqui.