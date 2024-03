Juntos ou não? Dado Dolabella fala da relação com Wanessa Camargo

Após rumores de que o namoro de Dado Dolabella e Wanessa Camargo chegou ao fim, ele é questionado e surpreende com sua reação

O ator Dado Dolabella surpreendeu com sua resposta sobre como anda o relacionamento com Wanessa Camargo após ela sair do jogo. Depois da expulsão da cantora, a mãe dela, Zilu, chegou a dizer que o romance da filha com o ator terminou. Agora, ele despistou sobre o assunto.

Em uma entrevista ao site do colunista Leo Dias, Dado foi questionado se ainda está junto com Wanessa e ele ficou em silêncio antes de dizer sua resposta. “Poxa… Não consigo te responder isso”, afirmou. Então, ele contou que os dois ainda não se encontraram pessoalmente.

Além disso, ele contou que a cantora está bem e rodeada pela família. “Ela está bem. Está com os filhos, com a família, recebendo o amor que ela precisa. O tempo resolve tudo. O tempo é o senhor do destino, nada como ele para acertar as coisas”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Andréia Matos (@rainhamatos)

Saiba o que Zilu falou sobre Dado e Wanessa

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 neste sábado, 2, causou muitos comentários dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. A cantora deixou o programa da TV Globo após agredir Davi. Com a repercussão da saída da artista, uma internauta criticou o relacionamento de Wanessa com Dado Dolabella em uma publicação do colunista Leo Dias. Ao ver a mensagem, Zilu Camargo respondeu a usuária e ainda detonou o ator, dando a entender que ele e sua filha não estão mais juntos.

"Não acho que seja caso de expulsão! Mas se fosse o contrário? Dado já estaria na internet. Tocando o terror contra o Davi. Dona Florinda, esposa de Dado agredindo as pessoas", escreveu a pessoa. Zilu saiu em defesa da filha e detonou Dado.

"Ela não está com Dado, e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", garantiu a empresária.

Vale dizer que Dado vem defendendo Wanessa nas redes sociais desde o começo do programa, contudo, Zilu já pediu para que os fãs não levem em consideração os comentários. "Tô passando aqui porque como mãe acho importante enfatizar que ninguém tem autorização pra falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter", ressaltou ela.