Zezé Di Camargo revela conselho que deu para Wanessa Camargo

Zezé Di Camargo revela como a filha está após ter sido expulsa do BB 24 e conselho que deu ao falar com ela por telefone

O cantor Zezé Di Camargo falou sobre sua filha Wanessa Camargo após ela ter sido expulsa do BBB 24, da Globo. Inclusive, ele contou que já conversou com a herdeira por telefone e que deu um conselho importante para ela.

“Falo para ela: ‘Uma coisa maravilhosa que você tem, que não é um comentário, que vai tirar de você: talento. Você canta pra caramba, trabalha com outros artistas. Pensa nisso, foca nisso, esquece do mundo”, afirmou ele à Quem.

Então, ele contou como ela está se sentindo. “Coração está aberto, feliz da vida, feliz por ela. A Wanessa também já está vivendo, já está se despedindo daquele medo, daquilo que viveu lá”, contou.

Wanessa Camargo falou pela primeira vez após sair do BBB 24

A cantora Wanessa Camargo falou pela primeira vez após ter sido expulsa do BBB 24, da Globo, no último sábado, 2. Na tarde desta terça-feira, 5, a estrela surgiu em um vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs sobre como está.

Ela contou que está abalada com tudo o que aconteceu e a forma como saiu do reality show, mas espera se organizar internamente em breve e voltar com novidades para os fãs. "Oi, gente! Desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias tem sido bem difíceis para mim. Eu estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi a minha intenção, nunca! Todos nós erramos, acertamos como sociedade. Eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente está num processo de aprendizado constante para a gente evoluir e eu quero muito evoluir", disse ela.

Por fim, a cantora fez agradecimento especial para quem a apoiou. "Obrigada a todos vocês que me ajudaram, que me apoiaram, a minha família, a minha equipe, a vocês que estão comigo há 23 anos de carreira, que eu tenho aqui. Obrigada a cada um que me conhece, não me conhece, obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Em breve eu volto aqui quando eu me organizar internamente melhor, eu volto com muito mais para vocês, pra gente e com boas novas. Um beijo", afirmou.