Wanessa alfineta após briga entre Davi e Bin no BBB 24: ‘Bode expiatório cansou’

Após confusão entre Davi e MC Bin Laden no BBB 24, Wanessa aparece nas redes sociais e desperta curiosidade com recado enigmático

Parece que Wanessa Camargo continua de olho em tudo que acontece no Big Brother Brasil 24! Na madrugada desta terça-feira, 26, a cantora usou as redes sociais para compartilhar algumas mensagens enigmáticas. No entanto, muitos seguidores acabaram interpretando os recados como alfinetadas, especialmente após a briga entre Davi e MC Bin Laden no reality.

Em sua conta oficial no X, o antigo Twitter, Wanessa publicou inicialmente um gif de um gatinho lixando as unhas com a legenda ‘falo nada’. Na sequência, a cantora decidiu compartilhar uma mensagem misteriosa sobre acolhimento e empatia: "Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer!”, iniciou.

“Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!”, disparou. Logo após Wanessa compartilhar as mensagens enigmáticas, seus seguidores rapidamente repercutiram as publicações. Muitos apontaram que as mensagens eram alfinetadas ao motorista e ao funkeiro, que, vale lembrar, foram contidos por Dummys e receberam intervenção da produção do programa para evitar agressões.

No entanto, a cantora ainda apareceu para rebater algumas das especulações em sua conta: “Ah, pelo menos eu durmo com a cabecinha bem leve no travesseiro”, a filha de Zezé di Camargo e Zilu disse em uma das postagens sobre sua postura fora do reality. Vale lembrar que Wanessa ficou pouco mais de 50 dias no confinamento e saiu após ser acusada de agredir Davi em uma festa.

Desde então, Wanessa tem se mantido reclusa e distante das redes sociais. A cantora fez poucas aparições em vídeo, abordando temas como agressão e racismo estrutural. Além disso, ela chegou a se desculpar com o participante baiano. Em uma entrevista ao Fantástico, a artista também discutiu suas atitudes e participação na casa mais vigiada do Brasil.

“A gente, quando é colocada em um lugar tão grave quando a palavra ser racista, era uma roupa que eu não conseguia vestir aquilo. Eu escutei muito as pessoas e pessoas que tem lugar de fala sobre esse tema. O que eu quis dizer nesse vídeo é que eu não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento”, Wanessa declarou durante a entrevista.

Davi chora escondido após confusão com MC Bin Laden:

Após o Sincerão da última segunda-feira, 25, os brothers foram tirar satisfação. A briga começou quando Matteus chamou o funkeiro para conversar depois do fim da dinâmica e os dois começaram a discutir feio. Davi estava ao lado tentando acalmar o gaúcho, mas o baiano se revoltou ao ouvir o cantor dizendo que ele estava 'rebolando' debochando de sua cara e os ânimos se exaltaram.

Os dummies, que ainda estavam na casa, precisaram intervir para que os participantes não se agredissem. Pouco depois, o Big Boss deu um esporro e mandou o MC e Davi pararem com a briga. Davi tentou se isolar e escapar das câmeras na academia. No entanto, o motorista foi descoberto por Matteus. Foi quando ele abriu o jogo e desabafou sobre a briga.