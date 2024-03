BBB 24: Davi chora escondido após protagonizar confusão com MC Bin Laden

Escondido na academia, Davi não segura as lágrimas e chora muito ao desabafar sobre o conflito pesado com MC Bin Laden no BBB 24

Durante a madrugada desta terça-feira, 26, Davi tentou se isolar e escapar das câmeras na academia do Big Brother Brasil 24. No entanto, o motorista foi encontrado por Matteus. Foi quando ele abriu o jogo e desabafou sobre a briga intensa com MC Bin Laden, que chegou a receber intervenção da produção do programa para evitar agressões.

Escondido em um canto atrás de uma poltrona para evitar ser incomodado, Davi foi encontrado pelo colega de confinamento, que tentou consolar: “Não vou te deixar assim, não adianta ficar assim.”, disse Matteus. Apesar do cuidado do gaúcho, o baiano pediu para ficar sozinho: “Eu quero ficar só, é sério mesmo”, disse em meio às lágrimas.

“Deixa eu só ficar aqui perto, por favor. Não adianta ficar sofrendo assim. Sei que esse é teu momento, mas eu vou ficar aqui perto. Posso ficar aqui?”, Matteus continuou a insistir. Algum tempo depois, o motorista de aplicativo acabou cedendo e desabafou com seus colegas de confinamento sobre a treta intensa que aconteceu com o cantor de funk.

🚨AGORA: Davi foi chorar escondido na academia após briga intensa com MC Bin Laden. #BBB24pic.twitter.com/imW81iLsLX — CHOQUEI (@choquei) March 26, 2024

Em uma conversa sincera com Isabelle, Davi abriu o coração sobre a confusão: "O que eu faço para as pessoas me julgarem aqui dentro da casa? Eu sempre fui bonzinho, montei a mesa. Esse sou eu e não vou esconder a pessoa que eu sou. Eles me bombardeiam, jogam duro em cima da mim”, o motorista lamentou a situação.

Por fim, Davi apontou que estava apenas se defendendo dos comentários de seus rivais: “Viu que a Leidy falou que sou prepotente? Prepotente onde? Falando que eu acho que o jogo está ganho e soa como prepotência, é soberba? Eles vão criando argumento porque não têm. Eu vou ver a pessoa falando de mim e vou ficar calado?”, ele desabafou.

O que aconteceu entre Davi e MC Bin Laden?

Após o Sincerão da última segunda-feira, 25, os brothers foram tirar satisfação. Na verdade, a briga começou quando Matteus chamou o funkeiro para conversar depois do fim da dinâmica e os dois começaram a discutir feio. Davi estava ao lado tentando acalmar o gaúcho, mas o baiano se revoltou ao ouvir o cantor dizendo que Matteus estava 'rebolando' debochando de sua cara.

Em seguida, os ânimos se exaltaram e os dois aumentaram o tom de voz e gritaram um com o outro. "Você é cobra!", "Traidor!", disparava o motorista de aplicativo. A briga escalou em um nível que todos os participantes precisaram segurar os brothers, que estavam quase se batendo. Inclusive, Lucas Henrique levou um tombo ao tentar controlar Bin.

Os dummies do reality show, que ainda estavam na casa por conta da dinâmica, precisaram intervir para que os participantes não se agredissem. Pouco depois, o Big Boss deu um esporro e mandou o MC e Davi pararem com a briga. Na web, os internautas chegaram a pedir a expulsão dos dois brothers; assista aos vídeos da confusão de MC Bin Laden e Davi.