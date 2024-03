Vanessa Lopes faz primeiro post após desistir do BBB 24: 'Alívio'

Após desistir do 'BBB 24' com a saúde mental abalada, Vanessa Lopes faz primeira postagem em sua rede social e revela como está

A influenciadora Vanessa Lopes está de volta à rede social após ficar afastada desde sua desistência no BBB 24. Neste sábado, 30, a ex-participante, que apertou o botão de desistência, fez sua primeira postagem e falou como está.

Com algumas fotos malhando, curtindo a praia e amigos, a famosa comentou sobre ter sentido medo e alívio. A digital influencer deixou o reality show ao ter sua saúde mental bastante abalada e precisar de tratamento psquiátrico para se reencontrar.

"Medo e alívio… Ansiedade... Ansiedade de ter tempo, mas sentir que não tem nada para aliviar a agonia e o medo! Claustrofobia de elevador, de carro, de muita coisa. Tudo é muito sufocante, até mesmo o que costumava ser normal para mim. Comer muito para procurar prazer e alívio em algo já que tudo é sufocante demais! Medo de sair de casa, mas medo de ficar em casa; medo de me sentir uma pessoa ruim e medo de parecer um personagem; medo do que disse ou do que não disse; medo do que foi real e medo do que foi imaginação; medo de ser “louca”(doida) e real demais; medo de ser normal e sem graça…", falou um pouco do que sentia.

"Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio! Alívio de estar com minha família. Alívio de estar com amigos. Alívio nas atividades físicas. Alívio a cada passo de melhoria no tratamento. Alívio com cada banho, cada abraço, cada música cantada, cada esporte, cada dança, cada respirada ao ar livre. Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos! E foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso. E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo...", desabafou contando o que passou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vanessa Lopes 🐝 (@vanessalopesr_)

Em fevereiro, a equipe médica de Vanessa Lopes divulgou um boletim sobre o estado de saúde dela e a liberação para retomar suas atividades. “Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico. Neste período, de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado. O boletim médico será entregue aos pais e à paciente sempre que houver evolução no quadro", diz o comunicado médico sobre Vanessa.

Vanessa Lopes falou pela primeira vez no Fantástico

Vanessa Lopesfalou pela primeira vez após a desistência do Big Brother Brasil 24. Quase um mês após a saída do programa, a influenciadora digital concedeu uma entrevista para o Fantástico, exibida no domingo, 18.

Na conversa, ela disse que hoje conseguia resumir em dois sentidos: alívio e medo. "Alívio pela base familiar e de amigos. E medo do julgamento", contou.

A jovem contou sobre seu diagnosticada com quadro psicótico agudo: "É como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real". A ex-sister ainda disse que isso foi causado por estresse, falta de sono, ansiedade e medo do que estava acontecendo dentro e fora do programa. Leia mais aqui.