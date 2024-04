BBB 24: Wanessa teria ignorado convite para final do reality e motivo surpreende

Segundo colunista, Wanessa Camargo não deve marcar presença na final do BBB 24 e decisão estaria preocupando a Globo; entenda

Boninho já usou as redes sociais para esclarecer que todos os participantes eliminados estão convidados para participar da final do Big Brother Brasil 24. No entanto, Wanessa Camargo teria ignorado o convite para reencontrar seus antigos colegas de confinamento e a decisão estaria preocupando a emissora, que conta com a presença da cantora.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Gabriel Vaquer, do Portal F5 na Folha de São Paulo, as chances da famosa comparecer ao evento são baixas. O motivo? Wanessa teria um atrito com a emissora e ainda estaria incomodada com o tratamento que recebeu quando foi expulsa do reality show após ser acusada de agressão por Davi.

Apesar de ter sido uma das poucas participantes expulsas que recebeu espaço para dar entrevistas à Vênus Prateada, Wanessa e sua equipe teriam ficado insatisfeitos com a repercussão, especialmente após a entrevista no Fantástico. Enquanto a cantora não responde ao convite, a emissora também estaria preocupada com sua ausência.

Mesmo participantes que enfrentaram cancelamento após deixar o programa, como Karol Conká, conseguiram retornar ao confinamento e se reconciliar com os demais participantes. O colunista também ressaltou que a Globo esperava contar com a presença de Wanessa para exemplificar aos futuros participantes as boas relações com os eliminados.

É válido mencionar que esta abordagem tem sido enfatizada pela emissora nesta edição, conforme apontado pela apresentadora Thais Fersoza, que mencionou uma mudança na linha editorial das atrações depois que foi acusada de ‘passar pano’ para os eliminados: “A linha editorial mudou, a abordagem mudou, cada programa tem abordagem bem definida", ela se defendeu.

Vale lembrar também que Wanessa se afastou das redes sociais e fez poucas publicações desde que saiu do reality show. Em uma de suas raras aparições, a cantora abordou seus posicionamentos dentro do programa e fez um pedido de desculpas ao participante, além de refletir sobre racismo estrutural. No entanto, parece que ela voltou atrás na decisão.

Além de supostamente ignorar o convite para reencontrar o participante e se reconciliar pessoalmente, ela também apagou o pedido de desculpas. Inclusive, ela publicou uma reflexão enigmática em suas redes sociais: “'Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos, nunca foi sobre acolher e reconhecer! Ter ou não ter eis a questão! O bode expiatório aqui cansou!', disparou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa bate o martelo em futuro da carreira:

Wanessa Camargo enfrentou um período de muitas incertezas após sua expulsão polêmica do BBB 24. Afastada das redes sociais e distante do público, a cantora parece ter tomado uma decisão sobre o rumo de sua carreira musical. Ela bateu o martelo e definiu os próximos passos profissionais, inclusive, já tem data marcada para retornar aos palcos.