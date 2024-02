Thais Fersoza se defende após acusações: 'Linha editorial mudou'

Após ser acusada de 'passar pano' para Rodriguinho no 'Bate-Papo BBB', Thais Fersoza se defende e explica o que aconteceu no programa

No comando do Bate-Papo BBB junto com Ed Gama, Thais Fersoza e o companheiro de trabalho foram massacrados na internet nesta quarta-feira, 28, após a entrevista que fizeram com o eliminado do BBB 24, o cantor Rodriguinho.

Após ter sido acusada de "passar pano" para o ex-BBB, ao compararem como conversou com ele e outros brothers, a esposa do cantor Michel Teló se pronunciou em sua rede social e se defendeu. A famosa então explicou que houve uma mudança na atração.

"Tinha muita coisa para falar, para conversar. Que noite! Cada programa tem uma linha editorial a seguir. Falamos o que era possível no momento. O programa poderia ter durado cinco horas e ainda não seria suficiente. A gente segue nosso roteiro. Cada participante tem um foco diferente. Cada programa tem uma abordagem. No nosso, o participante acabou de sair, é uma linguagem. O Café da Manhã (quadro do Mais Você), tem outra linguagem... Já deu tempo do participante encontrar a família, conversar um pouco...", falou.

Thais então explicou que a atração não está "engessada" e passa por algumas mudanças conforme o tempo. "Do primeiro, que foi com o Maycon, até hoje, nosso programa mudou. A linha editorial mudou, a abordagem mudou, cada programa tem abordagem bem definida", declarou.

Durante o Bate-Papo BBB, Rodriguinho ficou pasmo ao ver os participantes que mais conquistaram seguidores durante as últimas semanas. O famoso ficou sabendo que Davi tem mais que ele.

