BBB 24: Público massacra Thais Fersoza e Ed Gama após papo com Rodriguinho

Não agradaram! Público aponta que Thais Fersoza e Ed Gama ‘passaram pano’ para Rodriguinho durante o ‘Bate-Papo BBB’; saiba o motivo

Na madrugada desta quarta-feira, 28, Thais Fersoza e Ed Gama comandaram o Bate-Papo BBB, para entrevistar o recém-eliminado do Big Brother Brasil24, Rodriguinho. No entanto, a abordagem dos apresentadores não agradou o público do programa. Eles foram duramente criticados e até foram acusados de "passar pano" para o cantor famoso.

Durante a conversa, os apresentadores da atração mantiveram um tom amistoso e não foram incisivos ao confrontar as polêmicas do participante. Muitos internautas que acompanharam a entrevista usaram as redes sociais para apontar que Thais e Ed adotam uma postura mais "agressiva" quando os eliminados não são personalidades famosas da casa.

Em alguns momentos, os apresentadores chegaram a se divertir com as piadas do cantor e até finalizaram a entrevista dançando ao som de uma música do pagodeiro. Do outro lado da telinha, o público que eliminou Rodriguinho com mais de 78% dos votos reprovou a interação e cobrou um reflexo das atitudes negativas do cantor dentro do programa.

“Thais Fersoza não prometeu nada e entregou tudo o que prometeu. Se o objetivo era passar pano e vergonha eles conseguiram. Consegui sentir mais raiva e vergonha alheia dessa dancinha do final do que muita coisa”, uma usuária da rede social X, o antigo Twitter, detonou a conduta dos novos apresentadores da Globo.

Thais Fersoza nao prometeu nada e entregou tudo que prometeu. Se o objetivo era passar pano e vergonha eles conseguiram. Consegui sentir mais raiva e vergonha alheia dessa dancinha do final, mais que muita coisa. ridículo Rodriguinho batepapobbb Tadeu Davi bbb24 vergonhoso pic.twitter.com/ICW6l1Maki — Giuliana Paolera (@GiulianaPaolera) February 28, 2024

“Podemos concluir que é a primeira e última vez que Thais Fersoza participa de algo relacionado ao BBB, né? Demonstrou que é péssima em relação a ser imparcial”, outro internauta apontou que o marido da apresentadora, Michel Teló, possui alguns projetos e até já emplacou sucesso em uma música composta pelo pagodeiro, ‘Fugidinha’.

Ed Gama também não escapou dos comentários e foi detonado na rede social do passarinho: “Maior passada de pano, que ridículo. Ninguém confrontou que ele disse. O Ed Gama dizendo ‘você se sentiu confortável porque ela sorria’”, um internauta apontou que o apresentador falhou ao abordar a polêmica envolvendo Yasmin Brunet no reality.

Vale lembrar que durante a entrevista, eles também conversaram com o cantor sobre sua postura durante os shows. Rodriguinho foi muito criticado por permanecer sentado durante as apresentações de famosos. Thais defendeu que ele não estava interpretando um personagem, enquanto Ed sugeriu que talvez o cantor se sentisse um ‘tiozão’, desconfortável no ambiente por ser mais velho.

Prêmio dispara com eliminação de Rodriguinho:

Na noite da última terça-feira, 27, o cantor Rodriguinho foi eliminado do Big Brother Brasil 24. Sua saída, porém, desencadeou uma reviravolta impressionante no prêmio do reality show. Antes de deixar a casa, o pagodeiro teve a oportunidade de girar a roleta e garantiu um acréscimo generoso aos seus antigos colegas de confinamento; saiba o novo valor.