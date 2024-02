BBB 24: Rodriguinho é confrontado sobre sua postura durante shows: ‘Tiozão’

Thais Fersoza e Ed Gama colocam Rodriguinho na parede sobre seu comportamento em shows e cantor justifica postura polêmica no BBB 24

Na noite da última terça-feira, 28, o cantor Rodriguinho foi eliminado do Big Brother Brasil 24. No entanto, mesmo fora do confinamento, ele ainda tem muitas explicações para dar ao público. Durante sua participação no Bate-Papo BBB, Thais Fersoza e Ed Gama confrontaram o pagodeiro sobre sua postura em shows, questionando se ele se sentia um 'tiozão'.

Inicialmente, os apresentadores da atração colocaram as cartas na mesa e chamaram atenção para o comportamento de Rodriguinho durante as apresentações dos famosos. Thais apontou que ele não estava interpretando um personagem, enquanto Ed sugeriu que talvez o cantor se sentisse um 'tiozão' desconfortável no ambiente por ser mais velho,

Rodriguinho se viu na parede, mas tentou justificar sua conduta durante as apresentações no confinamento: “Por muitas vezes eu fui real, o fato de eu não estar curtir, as vezes não estar muito perto dos shows... Cara, eu não curto shows, eu não sou um cara que saio. Eu sou um cara que eu não gosto de festa”, o cantor explicou sem rodeios.

No entanto, ele complementou dizendo que ficava desanimado, pois sua esposa não poderia participar da festa: “Os dias de festas eram os dias mais difíceis. Aqui fora, quando eu penso em ir em alguma festa, algum show, eu vou com a minha esposa. Pra mim era uma coisa muito louca, eu me divertir, sabendo que ela está em casa sozinha", lamentou.

Por fim, Rodriguinho explicou que evita sair de casa e não costuma assistir nem aos shows de seus melhores amigos: "Eu sou desse jeito. Eu nunca vi um show do Thiaguinho inteiro como eu vi aqui na casa. E o Thiaguinho é meu melhor amigo. É isso, eu não posso ser um personagem", o pagodeiro encerrou o assunto que gerou polêmica fora do confinamento.

Rodrigo esclarecendo que não curte festas e que não quis criar personagem dentro da casa, quis apenas ser ele, que ele curte ASSISTIR os shows e assim ele fez! #TeamRodriguinho#BBB24



- Equipe Rodriguinho pic.twitter.com/eBhDjVdp7r — Rodriguinho 🪕 (@SigaRodriguinho) February 28, 2024

Vale mencionar que na última terça-feira, 27, Thiaguinho surpreendeu seus seguidores ao enviar uma mensagem especial para celebrar o aniversário de seu melhor amigo, Rodriguinho. Parceiro de longa data do cantor, o pagodeiro completou seus 46 anos e foi eliminado do Big Brother Brasil 24 no mesmo dia, mas contu com o apoio de um antigo aliado.

Em um gesto de carinho, Thiaguinho chamou o amigo de "irmão" e mostrou que não se preocupa com um possível 'cancelamento' do artista fora do reality show global. Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o cantor resgatou alguns registros dos dois juntos em viagens e festas e prestou uma bela homenagem ao pagodeiro.

Prêmio dispara com eliminação de Rodriguinho:

Na noite da última terça-feira, 27, o cantor Rodriguinho foi eliminado do Big Brother Brasil 24. Sua saída, porém, desencadeou uma reviravolta impressionante no prêmio do reality show. Antes de deixar a casa, o pagodeiro teve a oportunidade de girar a roleta e garantiu um acréscimo generoso aos seus antigos colegas de confinamento; descubra o valor.