BBB 24: Eliminação de Rodriguinho dispara prêmio do reality; descubra valor

Eliminação do cantor Rodriguinho gera reviravolta na casa e confinados recebem acréscimo generoso no grande prêmio do BBB 24

Na noite da última terça-feira, 28, o cantor Rodriguinho foi eliminado do Big Brother Brasil 24. Sua saída, porém, desencadeou uma reviravolta impressionante no prêmio do reality show da Globo. Antes de deixar a casa, o pagodeiro teve a oportunidade de girar a roleta e garantiu um acréscimo generoso aos seus antigos colegas de confinamento.

Para quem não acompanhou, os eliminados são responsáveis por aumentar a aposta. Inicialmente, o prêmio para o grande vencedor era de R$250 mil. No terceiro paredão, foi inaugurada a roleta para somar outros números, e os valores variaram entre 0 e R$600 mil. Até o momento, Rodriguinho foi quem levou a melhor na dinâmica de eliminação.

Antes de deixar o confinamento pela última vez, Rodriguinho elevou a competição ao conquistar impressionantes R$350 mil na sorte. Somando esse valor ao prêmio inicial de R$1.050.000, ele o aumentou para R$1,4 milhão. Agora, rivais e aliados do pagodeiro disputam a chance de levar para casa a grande recompensa, que ele deixou para trás ao sair do BBB.

Ainda não foram confirmados os valores para os demais concorrentes, mas o segundo colocado, por sua vez, pode receber até R$ 150 mil como prêmio, enquanto o terceiro vencedor do reality show global normalmente recebe R$ 50 mil em sua conta. Rodriguinho, no entanto, encerra sua disputa fora do pódio e sai zerado do confinamento.

Como foi o discurso na eliminação de Rodriguinho?

No último paredão do programa, Rodriguinho se viu em uma disputa contra Fernanda e Lucas Henrique, e acabou se tornando o décimo participante a deixar o reality show. Com uma porcentagem de mais de 78% dos votos, ele deixou a competição. Durante o discurso de eliminação do apresentador Tadeu Schmidt, o comportamento e as ações do cantor ao longo de sua trajetória ganharam destaque.

Schmidt falou sobre os pedidos feitos por Rodriguinho para sair do programa, bem como a forma como ele criticava o prêmio do reality show: "Dizer que quer ir embora, ajuda a ir embora. Dizer que R$ 3 milhões não fazem a diferença, que não está se importando com isso ou com aquilo, ajuda a ir embora”, o apresentador disparou.

"O telespectador, o mesmo cidadão que vai lá votar para eliminar, pensa: se eu estivesse aí dentro, eu ia dar muito mais valor. Jamais houve um campeão que trata-se a vitória como tanto faz. Agora, imagine se, depois de se esforçar tanto para ir embora, o Rodriguinho não vai. E se ele tivesse conquistado simpatia justamente por ser desse jeitão?”, leia o discurso Tadeu Schmidt na íntegra.