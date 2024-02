BBB 24: Rodriguinho é eliminado no paredão

O jogo acabou para Rodriguinho! Ele deixou a casa do reality show BBB 24 após enfrentar o paredão contra Fernanda e Lucas Henrique

O cantor Rodriguinho foi eliminado da casa do BBB 24, da Globo, na noite desta terça-feira, 27, com 78,23% dos votos do público. Ele deixou o reality show após enfrentar o paredão contra Fernanda e Lucas Henrique. O artista foi o décimo participante a ser eliminado do jogo na temporada.

Rodriguinho foi parar na berlinda por causa da indicação da líder Beatriz, que o mandou direto para a votação do público.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre Rodriguinho logo no começo. Ele falou sobre as declarações do cantor em querer ir embora do reality show e o que o público poderia pensar disso. Então, ele comentou sobre a personalidade dele, que é alegre e rabugento, e também falou da rivalidade dele com outros participantes. Na sequência, ele falou sobre características dos jogos de Fernanda e Lucas Henrique. Por fim, ele reforçou que quem sai do jogo é quem queria sair, e eliminou Rodriguinho.

Relembre como foi a formação do paredão

A noite de domingo, 25, começou com o anjo autoimune Michel imunizando Giovanna. A líder Beatriz indicou Rodriguinho direto ao paredão. Em seguida, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com Bia, também deveria indicar alguém e ela escolheu Lucas Henrique.

Leidy Elin comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, e também deveria mandar um participante para o paredão. A trancista escolheu Fernanda.

A casa votou no confessionário e MC Bin Laden recebeu 9 votos.

Lucas Henrique, Fernanda e MC Bin Laden disputaram a Prova Bate e Volta, mas o funkeiro levou a melhor e se livrou da berlinda. Assim, Fernanda, Lucas e Rodriguinho foram para o paredão.