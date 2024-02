BBB 24: Saiba quem Isabelle e Leidy Elin indicaram direto ao paredão

Cunhã fez dupla com a líder e Leidy comprou o Poder Coringa; as duas deveriam indicar um brother ao paredão

Além da líder Beatriz, Isabelle e Leidy Elin não sabiam, mas também deveriam indicar um participante direto ao paredão.

Após a líder colocarRodriguinho direto no paredão, Isabelle, que venceu a Prova do Líder de Resistência em dupla com Bia, tinha o direito de colocar um brother na berlinda. A cunhã optou por Lucas Henrique.

Já Leidy Elin que comprou o Poder Coringa da semana, intitulado Poder da Palavra, também deveria mandar um participante para o paredão. A trancista escolheu Fernanda.

Rodriguinho, Lucas Henrique e Fernanda já estão no paredão. O quarto indicado será o mais votado pela casa. O indicado pela casa, Lucas Henrique e Fernanda disputarão a Prova Bate e Volta, em que apenas um se salvará da berlinda.