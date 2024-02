BBB 24: Equipes de Davi e Isabelle trocam farpas na web

Os representantes de Isabelle e Davi se alfinetaram neste domingo, 25, por causa de uma situação entre os brothers na casa do BBB 24

Os administradores das redes sociais dos brothers Davi e Isabelle, do BBB 24, trocaram farpas na tarde deste domingo, 25. Tudo aconteceu por causa de uma conversa sobre jogo na festa deste final de semana. A equipe de Isabelle deu sua opinião sobre o que aconteceu, mas a equipe de Davi respondeu. Saiba o que aconteceu:

A equipe de Isabelle fez posts no X, antigo Twitter, sobre o que aconteceu na madrugada. "Nesta madrugada, durante a festa, nossa Cunhã ouviu de outros participantes que ela poderia ser o assunto numa rodinha. Imediatamente ela se levantou, perguntou e foi negado! Sendo assim, nossa Cunhã seguiu e fim de assunto. Após isso, Davi trouxe assunto de jogo com a Isabelle que já havia aconselhado inúmeras vezes o brother sobre não falar de jogo em festas, e que falando sobre a amizade dos dois, pediu mais de uma vez para que o assunto jogo fosse conversado em outro momento, sendo que também já deixou claro por várias vezes que, em questão de JOGO, eles não jogam juntos e prefere não abrir o jogo dela com ninguém. Mas parece que o brother infelizmente não entende e acha sempre que nossa Cunhã precisa dar satisfação a ele!", escreveram.

Com isso, a equipe de Davi rebateu. "Muito bom iniciar mostrando um vídeo onde o Davi dispara que se estivessem falando dela, ele iria intervir, coisa que nunca aconteceu contrariamente em mais de um mês de programa. Agora nada explica vocês se ocuparem fazendo uma thread totalmente tendenciosa para justificar o fato da participante não ter culhão de admitir que não quer jogar com Davi", disseram.

Então, os representantes de Isabelle responderam: "É muito bom mesmo, Adm, pois a memória de vocês só lembram do que lhes é conveniente, né? Em mais de um mês de programa, Isabelle sustentou a postura em uma Amizade, enquanto a casa toda tentou colocá-la contra o Davi. E quem era que estava com ele enquanto todos fizeram isso?? Pode me responder?? Pq o Brasil inteiro viu. Quem foi que tirou ele a força do meio de uma briga que poderia ter gerado a expulsão dele?? Vocês lembram?? O Brasil também viu!! Quem foi que fez com que o Davi mudasse de ideia enquanto ele pensava em desistir do programa por conta da pressão de todos estarem contra ele? Vocês lembram?? Devem lembrar mas querem sustentar essa falsa narrativa de amizade desleal, né? Não vai colar. Até sobre isso Isabelle manteve a postura de amiga leal e sequer contou para os outros brothers sobre esse momento. Creio que nosso globoplay deve ser paralelo, pois a Isabelle sempre falou abertamente para o Davi que não jogava com ele, que são apenas amigos e que dentro do ambito dessa amizade, ela estaria ali sempre para o acolher, quando necessário! Temos total certeza que a Isabelle vem cumprindo com maestria o seu papel de amiga, mas isso não significa que somos obrigados a apoiar todas as atitudes do Davi aqui fora! Não acho perda de tempo mostrarmos tudo o que já vem acontecendo a um bom tempo, mas que por conta da amizade dos dois, estávamos fazendo vista grossa".

Por fim, os representantes de Davi declararam: "Ela sustentou algo que vocês não conseguiram quando precisaram cortar o Davi de uma foto esses dias em busca de aprovação de outra torcida, ne? Fora que vocês levantarem o que ela fez e que acreditamos ter sido de coração por ele até hoje é desonesto. Não saber compreender a importância de um para o outro no jogo é de uma burrice descabida e isso tudo teve início através da equipe de vocês!".

Vale lembrar que Isabelle e Davi são aliados no jogo e se apoiam ao longo do jogo. Eles entraram juntos como integrantes do Puxadinho e conversam sobre a participação no reality show com frequência.

