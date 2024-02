BBB 24: Beatriz bate o martelo e decide indicação ao paredão: "Estratégia"

Beatriz decidiu quem mandará direto ao paredão entre Rodriguinho, Fernanda, Michel e Giovanna

A líder Beatriz definiu quem irá indicar na noite deste domingo, 25, no Big Brother Brasil 24. A vendedora, que colocou Rodriguinho, Fernanda, Giovanna e Michel na Mira do Líder, bateu o martelo e decidiu colocar o cantor direto no paredão. Vale lembrar que Michel venceu a Prova do Anjo e está imune.

A sister estava apreensiva em indicar o pagodeiro já que o dia da Eliminação cai bem no dia de seu aniversário, mas tomou a decisão após uma conversa no Quarto do Líder. "Indicação não necessariamente é embate direto, pode ser estratégia de jogo", tranquilizou Matteus.

"No argumento do Rodrigo, eu vou dizer: 'Tadeu, hoje eu vou indicar o Rodrigo porque eu já estive na mira dele e, assim como já estive na mira dele, ele poderia pegar uma liderança e me colocar também. O segundo ponto é por estratégia de jogo, para defender as pessoas que eu gosto", ensaiou ela.

Davi também sugeriu ao relembrar um atrito antigo de Bia com Rodriguinho: "Você pode até colocar aquela questão do início do jogo. Não é desenterrando coisas do passado, mas que ele colocou alvo em você. Se tivesse conversado com ele antes, será que colocaria em um Paredão?".

Em seguida, a vendedora diz que assim Leidy Elin, que comprou o Poder Coringa, poderá indicar Fernanda ao paredão. "Aí a Leidy não vai em você", opinou ela. "Não é essa a questão, não estou preocupado com Paredão, mas a gente tem que se livrar, claro", reagiu Bia. "Eu sei, Davi, mas é uma coisa para tentar ajudar vocês, querendo ou não", justificou a sister.