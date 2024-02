BBB 24: Bia exagera na brincadeira com Lucas Henrique e web pede expulsão

Durante a festa do BBB 24, internautas acreditam que Beatriz agrediu Lucas Henrique

Uma atitude de Beatriz durante a festa do último sábado, 24, causou revolta na web. A vendedora se empolgou com a liderança da semana e com as atrações, extrapolou na brincadeira e se excedeu nas interações com Lucas Henrique, segundo internautas.

Em determinado momento da festa, Joelma fez uma interação com Buda, em que eles performaram e cantaram juntos em uma brincadeira. Bia se agarrou ao brother, jogou o cabelo e passou a mão em seu rosto algumas vezes.

Logo em seguida, os telespectadores começaram a subir a tag 'Bia Expulsa' no X, antigo Twitter, após interpretarem a mão da sister no rosto do professor de educação física como agressão. Muitos, inclusive, compararam o momento com a agressão de Ana Paula Renault no BBB 16 em Lucas.

O termo 'Bia Expulsa' entrou nos Trending Topics da rede social desde a madrugada deste domingo, 25.

Confira: